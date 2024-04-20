洋基之聲引退 85歲播報員史特林感性謝幕

美國職棒大聯盟紐約洋基播報員史特林引退，在主場接受表揚。(路透)

美國職棒大聯盟紐約洋基 播報員史特林引退，今天在主場接受表揚，感謝球迷36年來力挺。85歲的他坦言體力大不如前，退休 後樂於在家看球，不會懷念每天到球場工作。

史特林（John Sterling）替紐約電台WFAN播報，以充滿特色的全壘打台詞為人熟知，有「洋基之聲」美譽。從1989年9月起，他連續播報5060場洋基賽事，包括前洋基隊長吉特（Derek Jeter）生涯每場例行與季後賽，2019年7月才因身體微恙中斷。

史特林在賽前記者會說：「工作64年，下個生日就要86歲，我認為時候到了。」

由於年事已高，史特林近幾季減少工作量，較少隨隊出征。但本季一開始，球迷還是能透過廣播聽到他熟悉的聲音，洋基球團15日無預警宣布史特林即刻引退，令許多人不解。

史特林解釋說，原本想在3月辭職，改變心意播報春訓熱身賽後跟著洋基開季，踏上赴休士頓、亞利桑那的客場之旅，「當下覺得夠了，我不想每天上班」。

史特林在洋基賽前接受表揚，滿場球迷熱情高呼他的名字。吉特、威廉斯（Bernie Williams）及歐尼爾（Paul O'Neill）代表退役球員錄影祝賀，史特林獲得的紀念品包括一台83吋液晶電視，以及背號5631號的洋基條紋衫，象徵他播報的洋基比賽總數。

史特林感謝球迷支持時說：「身為洋基一分子36年，這段時間，眾多個人與團體向我表達善意、敬意和愛意。大家頌揚你謀生的工作，有什麼比這更幸運的呢？」

替洋基球員打造專屬全壘打台詞，是史特林的招牌之一。賈吉（Aaron Judge）開轟後，史特林會說「全體肅立，法官駕到」；史丹頓（Giancarlo Stanton）開轟後，史特林會用跟史丹頓名字押韻的義大利語說「你阻擋不了他」。

史特林謙稱自己不夠聰明，原本只替1990年代洋基王朝成員威廉斯想開轟台詞，沒想到後來逐漸增加，蔚為風潮，他覺得很幸運。

史特林在紐約成長，從小就支持洋基，且對廣播懷抱憧憬。1960年進入電台工作後，他曾播報籃球、冰球等運動賽事，1989年開始負責播報洋基比賽，一做就是36年，期間見證洋基24度闖進季後賽，5度拿下世界大賽 冠軍，早已成為球團傳奇人物之一。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽前特地穿著印有史特林肖像的T恤出席記者會，以「了不起」形容史特林的播報生涯，並說史特林在洋基和棒球界留下難以磨滅的印記。

1996年洋基拿下18年來首座世界大賽冠軍，最令史特林難忘。他說，洋基當年痛失王牌投手孔恩（David Cone），不被看好，但季初爬上分區首位後一直維持高檔。更難得的是，洋基當年面對另3支勁旅巴爾的摩金鶯、克里夫蘭印地安人（已更名為守護者）、亞特蘭大勇士，客場18戰全勝。

談到退休生活，史特林說，會待在有5台電視的家中好好享受看球樂趣，「我很懶惰，肯定不會離開」。

他還說，不會懷念為播報比賽而天天到球場報到的日子。