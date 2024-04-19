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F1時隔五年重返上海 年僅24歲中國首位F1賽車手引關注

記者陳宥菘／即時報導
F1（一級方程式）時隔5年終於再一次回到上海，上演中國站比賽。圖為中國第一位F1賽車手，出生於上海、年僅24歲，目前效力於薩伯車隊的周冠宇19日進行一練的畫面。（取自F1官方微博）
F1（一級方程式）時隔5年終於再一次回到上海，上演中國站比賽。圖為中國第一位F1賽車手，出生於上海、年僅24歲，目前效力於薩伯車隊的周冠宇19日進行一練的畫面。（取自F1官方微博）

F1（一級方程式）時隔5年終於再一次回到上海，上演中國站比賽，系列賽事將於19日至21日在上海國際賽車場舉行。此外，這次比賽也適逢F1「登陸」20周年，同時將有中國第一位F1賽車手，出生於上海、年僅24歲，目前效力於薩伯車隊的周冠宇參賽。在多重看點加成下，系列賽事門票年初起售時就已秒殺。

上海第一財經報導，賽車市場諮詢公司晨邊高地相關負責人吳宇晨指出，今年F1中國大獎賽的火爆在意料之中。因為2024年既是F1中國大獎賽20周年，也是這站比賽自2019年作為F1歷史第1,000站比賽之後，因疫情因素首次回歸。同時，這場比賽不僅是周冠宇的的主場首秀，也是F1中國大獎賽首次迎來主場車手亮相。

主辦單位指出，今年F1在中國掀起了一番熱潮，年初發售門票時即出現「秒空」景象。1月9日20時正式售票後，超過10倍於預約量的用戶同時湧入久事體育APP進行購票，人數創歷史新高，購票軟體更因流量過大而短暫卡頓。

F1與中國的淵源要追溯至2004年，那一年是F1首次在中國舉辦。中國與F1簽訂7年合作條約之後，上海為F1進入中國做各種準備。當時，由上海市政府牽頭，耗資巨資，在上海的嘉定區建成了中國第一條F1賽道「上賽道」，賽場總面積5.3平方公里，賽道單圈長度5.451公里，固定座位2萬8,400個，貴賓區24個，可容納共1,120人，整個賽場容納觀眾可達20萬人。

而周冠宇的出賽更備受關注，當中國站於2004年首辦時，他年僅5歲。此前在3月初巴林站得到第11名的他，18日在記者會上表示，「我知道在周末將會百感交集，但最重要是做正確的事，爭取分數。」他也說，「這次回到家鄉不會給自己很大壓力，希望能在賽場上發揮出自己最好的水平，不辜負大家的期待」。

根據F1官方資訊，4月19日11:30將進行一練；15:30進行衝刺賽排位賽。4月20日11:00進行衝刺賽；15:00進行排位賽。4月21日15:00進行主賽事。

F1 周冠宇 賽車

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