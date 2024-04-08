網球╱金恩盃謝淑薇領軍台灣隊 明首戰強碰中國

謝淑薇。（新華社資料照片）

2024年網球金恩盃（Billie Jean King Cup）亞大區一級賽明天在中國長沙點燃戰火，共6隊競爭，由女子雙打世界球后謝淑薇 領軍的台灣隊首戰對上實力堅強的中國隊。

6隊包含台灣、紐西蘭隊、大洋洲隊、印度 隊、韓國隊及中國，採單循環賽、2單1雙制，前2名晉級世界組升降賽，3、4名續留一級，最後2名2025年落入亞大區二級，且開賽前一天才會公布隔日對戰組合。

依國際網球總會（ITF）對球員取得奧林匹克運動會資格規定，選手須在奧運 週期內至少代表國家參加2次金恩盃，這也讓各國精銳盡出；除謝淑薇，台灣隊成員包括杭州亞洲運動會女雙金牌詹皓晴、「台灣小鋼砲」梁恩碩、成都世界大學運動會女單銀牌楊亞依及台英混血好手葛藍喬安娜。

中國隊陣中有女單世界排名第8的鄭欽文，台灣隊總教練何智仁接受隨行媒體採訪表示，賽前就知道中國陣容相當強大，但這次就是為備戰奧運，對3名年輕好手是非常棒的學習機會。

此外，謝淑薇也把握開賽前最後練習機會，與哥哥謝政瀛、日本教練藤原里華一起訓練，吸引當地網球學校小學員們注意力，頻頻拿手機錄影、拍攝，只為一睹球后風采。