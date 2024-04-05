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馬克宏面前糗摔落板 法跳水選手自我解嘲被讚爆

中央社巴黎5日綜合外電報導
圖為2021年5月法國選手達爾（Alexis Jandard） 在男子3米跳板決賽中獲得第三名。路透
圖為2021年5月法國選手達爾（Alexis Jandard） 在男子3米跳板決賽中獲得第三名。路透

在為2024巴黎奧運興建的水上運動中心落成典禮上，有國際經驗的法國跳水選手當著總統馬克宏（Emmanuel Macron）面前從跳板上跌跤而掉進水中。他今天以玩笑化解這起尷尬衰事。

法新社報導，2屆世界游泳錦標賽獎牌得主讓達爾（Alexis Jandard）沒有默默縮在角落，而是勇敢自嘲，反而在社群媒體上被讚爆。

@abcnews

He's OK! French diver Alexis Jandard says his back is fine — but his ego, not so much — after he slipped on the board while taking part in an inauguration ceremony at an Olympic aquatics center ahead of the Summer Games. Jandard, 26, represented France in the 2020 Tokyo Olympics.

♬ original sound - ABC News - ABC News

在落成儀式上，讓達爾和其他2名選手一同進行3米跳板跳水表演，卻在躍起時失足，看起來痛苦地以背部和臀部落在跳板上，接著跌入水中。

讓達爾睡醒後發現，昨天的意外轉瞬間成為瘋傳的網路迷因。他告訴BFM電視台（BFMTV）：「我真的沒事！雖然影片看起來很嚇人，但我只有皮外傷而已。」

「這是跳水時會發生的事，雖然不常發生，但也不足為奇，在訓練或比賽中都有可能。只是這次發生在泳池開幕儀式、在總統面前，沒有比這更糟糕的時機。」

他說已經收到總統的訊息，體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）也致電慰問，確認他一切安好。

讓達爾昨晚已在社群平台Instagram發布一段洋溢歡笑的影片，承認自己在「共和國總統面前、全法國人面前摔倒了」。

巴黎奧運 馬克宏 社群媒體

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