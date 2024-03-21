不只背叛大谷也背叛火腿 日本人無法原諒水原一平

大谷翔平(右)與前貼身翻譯水原一平。(美聯社)

大谷翔平 的貼身翻譯水原一平陷入簽賭、偷竊事件，日本 各家媒體一大早就開始大幅報導，這起醜聞迅速傳遍全國；日本人普遍認為，大谷在他們心目中的形象超越一般人，卻因此事遭到波及，完全無法原諒水原一平。

道奇 隊今天開除水原一平，原因除了涉及非法賭博，他還竊取大谷的錢用來還債，金額高達450萬美元；大谷無辜受到波及，戶頭和賭博莊家聯結在一起，讓日本人無法接受，認為水原一平實在太可惡。

根據日媒報導，大谷在國人心中的形象一直是「非常好的青年」，擁有脫俗的氣質，卻被捲進這起醜聞，所有人都非常生氣。

熟悉日本棒界的人士指出，水原一平曾在日本火腿隊擔任翻譯，和年輕時期的大谷就開始有交情，球團也非常信任他，才會安排他跟著大谷赴美，在語言、生活上好好照顧；火腿目前還未針對此事做出評論，相信接下來一定會表達球團態度。

這位人士透露，山本由伸的翻譯園田芳大是從美國尋找，和棒球沒有特殊淵源，不像水原一平從日本直接赴美，年薪甚至比很多美、日職棒球員還高，更別說小聯盟球員，發生這種事真的讓人非常驚訝。

日本電視台從早上晨間新聞起，大幅報導這起醜聞，甚至用「超誇張」形容，公開譴責水原一平的行為，沒想到大谷和他從火腿開始就有交情，對他萬般信任卻遭最大背叛。

相關人士指出，大谷被視為最頂級球員，水原一平因為他的關係，享盡各種絕佳待遇，竟然出現背叛行為，日本的道德標準非常高，絕對無法容忍此事，不只讓火腿球團震撼，相信最驚訝應該是大谷本人。