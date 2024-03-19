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林書豪靜脈雷射爭議禁賽5場 無緣PLG年度MVP

中央社台北19日電
林書豪資料照。(特派記者曾思儒／攝影)
林書豪資料照。(特派記者曾思儒／攝影)

台灣職籃PLG新北國王球星林書豪因足底筋膜炎，接受靜脈雷射治療，可能違反「世界運動禁藥管制組織」規定，PLG今天公布懲處內容，林書豪被禁賽5場、開罰新台幣15萬元（約4885美元），確定無緣角逐年度MVP。

P. LEAGUE+國王球團為協助林書豪修復足底筋膜傷勢，安排林書豪就醫，球團今天發聲明致歉並下架相關影片，稱是在不知道其醫療行為可能違反世界運動禁藥管制組織（WADA）規範之下，安排林書豪接受診所與球隊醫療團隊建議進行靜脈雷射（ILIB）治療。

根據PLG規範，如球員抽驗結果違反聯盟與WADA禁藥政策規定標準，導致不公平競賽結果時，聯盟將取消該球團使用禁藥所影響相關成績紀錄。違反上述規定者，得處禁賽最高1年、永不錄用、或科或併科罰款最高50萬元（約1.6萬美元）。

針對林書豪誤用違反WADA規定的靜脈雷射療法，PLG今天發布新聞稿表示，聯盟主動調查、並在國王球隊及球員皆積極主動配合情況下，確認相關治療皆由球隊安排，治療內容並無使用禁藥，但其療法未符合WADA規定。

PLG指出，依據聯盟規定，處以林書豪禁賽5場、罰款15萬元，禁賽將從3月23日國王對戰高雄17直播鋼鐵人比賽開始執行，至4月6日國王出戰台北富邦勇士

林書豪本季至今出賽14場，場均得分22.1分、5.6籃板、5.1助攻，其中得分排行榜暫居第3名，且是本土球員最高。

林書豪原先為年度最有價值球員（MVP）熱門人選，但還需滿足出賽場數，根據PLG年度獎項規範，必須至少出賽27場，但國王本季例行賽僅剩16場，林書豪在確定被禁賽5場後，代表將退出爭奪年度MVP行列。

林書豪 勇士

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