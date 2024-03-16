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台一姊輸給西一姊…戴資穎最後一次全英羽球賽 止步4強

記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

尋求全英公開賽第4座金盃的我國「一姊」戴資穎，台灣時間今天凌晨和西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）在4強賽碰頭，小戴因腿部不適影響跑動，失誤較多下以13：21、12：21讓出勝利和決賽門票。

台、西「一姊」過去已交手過23次，小戴取得12勝11敗些微優勢，最近一次正是去年底的年終賽最終戰，小戴後來居上力退馬琳，笑擁生涯第4座年終賽金盃。

本季首度碰頭，雙膝都有包紮的小戴首局失誤較多，讓馬琳以21：13先下一城。第二局小戴先取得3：0領先，但遭馬琳連拿3分追平，小戴雖再拿2分，但失誤增加下反讓馬琳打出一波8：0強攻逆轉，技術暫停時握有11：5優勢。

回到比賽，小戴連趕5球，9：11時的對角殺球更讓馬琳飛撲在地仍望球興嘆，可惜追到1分差後小戴失誤增加，讓馬琳連拿5分再拉開差距，最終小戴在回球出界下以12：21吞敗，止步4強。

小戴過去4度打進全英公開賽決賽，並在2017、2018和2020年登頂，今年「最後一五」打進生涯第10度的全英賽4強，但8強賽和中國何冰嬌上演3局大戰，腳步明顯不適，今天受限身體狀況沒能再闖關。

馬琳決賽對手已經出爐，稍早進行的另場女單4強賽，日本名將山口茜在3局大戰力退南韓「世界球后」安洗瑩，將和馬琳上演第17度對決。

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