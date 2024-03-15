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MLB／大谷翔平47秒快閃仁川機場 太太緊隨其後

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平抵達南韓，走進接機大廳時，現場球迷立刻掀起歡呼聲，而太太田中真美子則是在後方約一步的距離緊隨。（美聯社）
大谷翔平抵達南韓，走進接機大廳時，現場球迷立刻掀起歡呼聲，而太太田中真美子則是在後方約一步的距離緊隨。（美聯社）

南韓仁川國際機場接機大廳今天下午擠滿道奇隊球迷，大谷翔平第一個走進大廳，立刻引起騷動，他的新婚親子、日本女籃國手田中真美子就跟在身後，兩人花不到1分鐘迅速通過大廳，坐上巴士，其他隊友才陸續出來，接受球迷的歡呼。

道奇與教士隊將在3月20日、21日在南韓首爾高尺巨蛋進行海外開幕戰，教士今天凌晨1點抵達就吸引不少人接機，而稍晚出發的道奇更因大谷翔平登機前公布與太太的合照，成為更大焦點。

大谷翔平在個人IG限動上發布與田中真美子的合照，一旁還有翻譯水原一平、隊友山本由伸，表達對這趟南韓行的期待，球迷也終於見到大谷太太的廬山真面目。

而飛機在台灣時間下午1點半抵達仁川機場，不到半小時後，大谷翔平率先入境，走進大廳時，現場的球迷立刻掀起歡呼聲，不過大谷並未多做停留，在保鏢、保全簇擁下，只花了約47秒就走上巴士，而太太則是在後方約一步的距離緊隨大谷離開。

大谷翔平第一個出場，似乎是為了避免場面混亂的貼心舉動，其他道奇成員後續出來，步伐沒有大谷那麼急迫，不少人享受歡呼聲，也拿起手機回拍在場的粉絲，水原一平跟山本由伸現身時，都吸引巨大歡呼，甚至有人大喊「一平！」，獲得球星般待遇。

大谷翔平 道奇 南韓

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