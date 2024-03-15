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MLB／200名南韓球迷 熱情等待大谷翔平夫婦現身

記者蘇志畬／即時報導
首爾機場接機大廳擠滿超過200名南韓球迷舉著「GOATANI」的牌子，歡迎大谷翔平到來。（美聯社）
首爾機場接機大廳擠滿超過200名南韓球迷舉著「GOATANI」的牌子，歡迎大谷翔平到來。（美聯社）

載著道奇隊球星的飛機將在當地時間15日下午抵達南韓，機場接機大廳已經擠滿超過200名球迷，不少人舉著「GOATANI」的牌子，要歡迎日籍二刀流好手大谷翔平的到來，牌子上英文沒有拼錯，那是將「GOAT（史上最佳）」與大谷名字結合的巧思。

大谷翔平在個人Instagram限動上發布與太太在登機前的合照，並說自己對這趟海外開幕戰之旅很期待，道奇官方社群平台也發布相同照片，並附註「大谷翔平與他的妻子將前往韓國。」

教士隊在15日凌晨1點多抵達南韓時，仁川國際機場就有近300名球迷聚集，歡迎達比修有、松井裕樹等人的到來，韓籍球員金河成更熱情簽名。

道奇預計抵達時間是今日下午，也吸引更多人群，屆時大谷翔平與妻子田中真美子的現身，勢必會是全場焦點。

根據日本媒體報導，機場現在已經有約200名球迷聚集，其中不少人是「大谷翔平韓國球迷會」成員，舉著「GOATANI」的牌子徹夜等待。

當記者詢問大谷粉絲是否有看到IG上的消息時，不少人都十分關注，也期待看到兩人現身，「他們看起來非常適合。」

道奇預計在20、21日與教士在高尺巨蛋舉行大聯盟開幕戰，教士先發投手是達比修有，大谷翔平有望與經典賽隊友對決。

大谷翔平 道奇 南韓

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