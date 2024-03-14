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大谷新婚妻田中真美子 7年前曾在台灣打世大運

記者劉肇育／即時報導
田中真美子曾在2017年來台灣比賽。圖／本報資料照片
田中真美子曾在2017年來台灣比賽。圖／本報資料照片

美國職棒道奇日籍球星大谷翔平，在個人社群網站上發布了一張將搭機前往南韓的照片，並有一名女性與他貼身合照，而該名女性也被認為就是日前傳出與大谷翔平結婚的前日本女籃國手田中真美子，今年27歲的她曾在2017年代表日本到台灣參加台北世大運，並對台灣球迷的熱情進場留下深刻印象。

大谷翔平在上月底公布婚訊後，「大谷妻」的身份就一直是外界最想得知的真相，而大谷翔平14日也在個人社群上發布了一張與翻譯水原一平、隊友山本由伸即將啟程南韓海外開幕戰的照片，甚至在道奇官方社群上也上傳了大谷與同一名女性的搭機前合照，不少人也認出該名女性就是在大谷翔平公布婚訊後，第一時間就傳出是疑似對象的前日本女籃國手田中真美子。

今年27歲的田中真美子身高180公分，在就讀東京成德大學高等學校與早稻田大學期間就曾入選過日本U16、U17、U18代表隊與兩屆世大運國手，是日本出名的籃球美少女，其中在2017年於台北舉行的世大運中，田中真美子更是幫助日本拿下暌違50年的銀牌，讓她一度被認為是日本女籃的未來之星。

而當年田中真美子與隊友中田珠未在接受訪問談及參加台北世大運的心情時，就曾表示對於台灣球迷留下深刻印象，田中真美子說：「在台灣，球迷的熱情程度是相當驚人的，我認為男球迷來看女子賽事並不是很常見，但更多人入場將會讓比賽變得更為有趣和刺激，所以我很期待他們也能來。」

之後田中真美子也完成自己想成為職籃選手的目標，成為WJBL富士通紅浪隊的成員，不過在去年以26歲的當打之齡就宣佈引退，在當時發表的引退宣言中，田中真美子就提到在富士通紅浪隊的4年充滿了美好的回憶，是她人生中不可取代的一段時光，也謝謝那段時間一路支持她的球迷、球團人員、隊友、教練和家人朋友，未來她也將會以球迷身份繼續支持富士通紅浪隊。

日本 大谷翔平 道奇

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