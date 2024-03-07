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MLB／被大谷戴出話題的捷克球帽 其實「順手牽羊」來的

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平在去年世界棒球經典賽飛抵邁阿密決賽舞台時，所戴的捷克隊球帽傳為佳話，也讓這頂帽子掀起搶購熱潮。 截圖自X
大谷翔平在去年世界棒球經典賽飛抵邁阿密決賽舞台時，所戴的捷克隊球帽傳為佳話，也讓這頂帽子掀起搶購熱潮。 截圖自X

大谷翔平在去年世界棒球經典賽飛抵邁阿密決賽舞台時，所戴的捷克隊球帽傳為佳話，也讓這頂帽子掀起搶購熱潮，當時擔任捷克總教練的哈丁（Pavel Chadim）透露幕後故事，其實這頂帽子是他給日本隊監督栗山英樹的，被大谷拿去戴是出乎意料的發展。

大谷去年披上國家隊戰袍，率領日本武士登頂世界之巔，與日本預賽分在同組的捷克隊，選手、教練各自有正職，在賽場上展現的拚勁、對棒球的熱愛，在當時圈粉無數，大谷也曾發限時動態分享捷克照片、寫著「Respect」，隨後更在搭機前往邁阿密的機場路上被捕捉到，大谷戴著捷克球帽，進一步造成這頂球帽在經典賽官網上率先完售。

哈丁這回擔任歐洲聯隊一壘指導教練，來到日本與日本武士隊進行12強熱身賽，意外揭露這頂球帽背後的故事，哈丁說：「其實我是要給栗山。」

當時在捷克、日本之戰比賽結束後，哈丁把帽子給了栗山，而栗山隨後把帽子放在置物櫃上，接下來再看到這頂帽子，就是出現在機場路上的大谷頭上。

哈丁透露，後來歐錦賽栗山來到捷克陣營時，聽栗山聊起才知道這件事，那時栗山還因此找不到帽子，結果直到在機場才看到在大谷頭上。哈丁自己也是這時才知道，那頂造成旋風的捷克球帽就是自己所送的那頂，後來也補送給栗山一頂捷克球帽。

哈丁在訪問中也聊到大谷在捷克的知名度，他表示，「大谷在捷克也很受歡迎，尤其是在簽下大約之後。他受歡迎的還有一個原因是，他的名字『翔平』與一個捷克方言『Šohaj』音近，那個字代表的是『好人』。」經典賽落幕後，捷克隊的經典賽之旅相關書籍在捷克出版，大部分內容都與大谷有關，像是三振大谷的投手薩多利亞（Ondrej Satoria）的訪問。

日本 經典賽 大谷翔平

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