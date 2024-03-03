德羽賽／台李哲輝、楊博軒奪冠 逆轉中國任翔宇、何濟霆

台灣選手李哲輝(右)、楊博軒奪得2024世界羽聯巡迴賽德國公開賽男子雙打冠軍。(新華社)

台灣男雙組合李哲輝／楊博軒勇闖德國 公開賽最終戰，今天碰中國組合任翔宇／何濟霆，第2局瓦解對手1個「冠軍點」，決勝局再後來居上，硬是以15：21、23：21、23：21拿下本季首冠，也是合作的第4座金盃。

德國公開賽屬於BWF超級300系列，目前世界排名16的李楊配列第2種子，也是唯一打進最終日賽程的台將，今天和世界排名14、列第3種子的中國組合會師男雙決賽。

過去兩組選手只有1次對戰，由中國組合搶下勝利，今天第2度碰頭又是中國組合先馳得點，率先搶下首局。

李楊配第二局掌握戰局，但最多15：7領先遭對手逐漸縮小差距，先追到18：18平手，還曾舉得21：20的「冠軍點」，但李楊配先瓦解危機再連下2分，以23：21扳平局數。

決勝局戰況拉鋸，李楊配最多陷入3分落後但後來居上，且先取得20：18「冠軍點」優勢，儘管2個機會都遭瓦解，21：20的第3次機會也錯過，但關鍵分仍把握住，最終第4個冠軍點靠對手回球沒過網收下勝利，李哲輝更直接跪地慶祝。