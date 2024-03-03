我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣枉死巡路員父展大愛 「對方母親也失去了兒子」

福來上海麵、馮祥記… 港老品牌紛倒閉 童年回憶熄燈

德羽賽／台李哲輝、楊博軒奪冠 逆轉中國任翔宇、何濟霆

記者曾思儒／即時報導
台灣選手李哲輝(右)、楊博軒奪得2024世界羽聯巡迴賽德國公開賽男子雙打冠軍。(新華社)
台灣選手李哲輝(右)、楊博軒奪得2024世界羽聯巡迴賽德國公開賽男子雙打冠軍。(新華社)

台灣男雙組合李哲輝／楊博軒勇闖德國公開賽最終戰，今天碰中國組合任翔宇／何濟霆，第2局瓦解對手1個「冠軍點」，決勝局再後來居上，硬是以15：21、23：21、23：21拿下本季首冠，也是合作的第4座金盃。

德國公開賽屬於BWF超級300系列，目前世界排名16的李楊配列第2種子，也是唯一打進最終日賽程的台將，今天和世界排名14、列第3種子的中國組合會師男雙決賽。

過去兩組選手只有1次對戰，由中國組合搶下勝利，今天第2度碰頭又是中國組合先馳得點，率先搶下首局。

李楊配第二局掌握戰局，但最多15：7領先遭對手逐漸縮小差距，先追到18：18平手，還曾舉得21：20的「冠軍點」，但李楊配先瓦解危機再連下2分，以23：21扳平局數。

決勝局戰況拉鋸，李楊配最多陷入3分落後但後來居上，且先取得20：18「冠軍點」優勢，儘管2個機會都遭瓦解，21：20的第3次機會也錯過，但關鍵分仍把握住，最終第4個冠軍點靠對手回球沒過網收下勝利，李哲輝更直接跪地慶祝。

這場比賽共歷時1小時整，李楊配奪冠後將帶著合作的第2座超級300金盃轉戰巴黎，挑戰在超級750系列的法國公開賽再奪佳績。

台灣選手李哲輝(左)、楊博軒奪得2024世界羽聯巡迴賽德國公開賽男子雙打冠軍。(...
台灣選手李哲輝(左)、楊博軒奪得2024世界羽聯巡迴賽德國公開賽男子雙打冠軍。(新華社)

德國

上一則

NBA／詹姆斯父子同隊圓夢？布朗尼投入選秀順位非首要考量

延伸閱讀

謝淑薇「百搭天后」 從彭帥開始…與4組搭檔拿了7冠

謝淑薇「百搭天后」 從彭帥開始…與4組搭檔拿了7冠
謝淑薇「混雙、女雙都奪冠」 澳網近24年來首見

謝淑薇「混雙、女雙都奪冠」 澳網近24年來首見
澳網近24年來首見 謝淑薇混雙、女雙都奪冠

澳網近24年來首見 謝淑薇混雙、女雙都奪冠
澳網／謝淑薇逆轉勝奪混雙首冠 周日再爭女雙金盃

澳網／謝淑薇逆轉勝奪混雙首冠 周日再爭女雙金盃

熱門新聞

道奇二刀流球星大谷翔平稍早宣布結婚。（美聯社）

MLB／大谷翔平結婚了 社群發文宣布娶日本女性

2024-02-29 02:47

球迷高喊梅西 C羅回應「反覆抽動」不雅動作被停賽兩場

2024-02-26 21:44
世界室內田徑錦標賽1日舉行，美國選手科爾曼績贏得男子60米金牌。(取材自YouTube/World Athletics)

室內田徑世錦賽 美國「飛人之戰」 科爾曼60米奪金

2024-03-01 21:28
羅密歐貝克漢（左）被稱為昔日「足球金童」老爸大衛最帥的兒子。圖／摘自IG

貝克漢家最帥次男羅密歐 和模特兒女友鬧翻分手？

2024-02-25 11:18
大谷翔平。 （美聯社）

MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒則曝父母不想兒媳2職業

2024-02-29 14:21
大谷翔平愛犬Decory。（取材自大谷翔平IG）

MLB／這張照透露大谷已婚玄機？網：妻子必定是愛狗的人

2024-02-29 07:50

超人氣

更多 >
最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第1名別人要直視都難

最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第1名別人要直視都難
中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI
打贏馬斯克558億薪酬案官司 律師團要求56億元報酬

打贏馬斯克558億薪酬案官司 律師團要求56億元報酬
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
人口普查局：房源有限 美國房價2020年後「只漲不跌」

人口普查局：房源有限 美國房價2020年後「只漲不跌」