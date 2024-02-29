大谷翔平雙喜臨門 可望創造多少經濟效益？

日本球星大谷翔平29日宣布結婚，讓全球球迷震驚。(美聯社)

日本 棒球巨星大谷翔平2月29日在Instagram上閃電宣布結婚，引發全球球迷震驚。他去年12月剛與洛杉磯道奇 隊簽下破紀錄的10年7億美元合約，如今又在新球季熱身賽剛開打之際宣布閃婚，雙喜臨門的他，今後可望能夠創造多少經濟效益？

大谷29日發文宣布婚訊，但僅透露對象是一名日本人女性，3月1日才會接受記者採訪，讓許多自稱是「大谷太太」的球迷們心碎。

他去年12月與道奇隊簽的合約，被認為是全球運動史上最昂貴的一筆合約，雖然因為特殊合約結構的關係，他未來十年每年只會領到200萬美元薪資，其餘的6.8億美元將推遲到2034至2043年分期無息支付，但這份合約對道奇隊而言仍然相當划算。

日本時報報導，麻州 聖十字學院運動經濟學教授Victor A. Matheson表示：「像大谷這樣幾乎肯定是百年來最全能選手所做的第一件事，就是會讓球隊更好。」「更好的球隊、更多的門票收入、更多的季後賽機會，任何這類的事都將增加球隊的整體收入、增加球隊上電視的需求，因為能有助收視率。」

MLB官方夥伴零售商Fanatics表示，在大谷宣布和道奇隊簽約後的24小時內，包括MLB日本官方網路商店在內，所有Fanatics日本網路通路上的道奇隊商品，銷售暴增了逾8,350%。

麻州史密斯學院運動經濟學家Andrew Zimbalist表示：「我認為，他讓每場比賽增加5,000名球迷是合理的，門票價格也將因他而漲，球場內也將有更多企業廣告，周邊銷售和企業贊助基本上也將更多。」「若將這些加在一起，再加上大谷帶給道奇隊老闆沃特的光環效應，我認為大谷可為道奇隊的金庫每年增加4,600萬美元。」

Matheson表示， 雖然目前道奇隊給大谷的薪水不多，但並不會讓他無法溫飽，「因為他可能會獲得4,000萬或5,000萬美元的代言費，若他在季後賽獲得成功，金額只會更多」。

關西大學教授宮本勝浩在去年11月的新聞稿中表示，綜合銷售、旅遊經濟、廣告等眾多元素，大谷去年創造的整體經濟效益約為504.1億日圓。他在12月的新聞稿中則預估，大谷與道奇隊簽約後，今年預計可創造經濟效益533.5億日圓（3.56億美元）。