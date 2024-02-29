我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TSA掃臉 擴至歐海爾、洛杉磯機場UA乘客

拜登川普同樣走訪美墨邊境 移民政策大不同

大谷翔平結婚比計畫晚3年 人生清單曝光：生2子1女

中央社東京29日專電
大谷高中時列下的人生目標清單幾乎每年都會被拿出來檢視一遍。（Ｘ、路透）
大谷高中時列下的人生目標清單幾乎每年都會被拿出來檢視一遍。（Ｘ、路透）

日籍球星大谷翔平今天突然在個人IG宣布與日本女性結婚喜訊，但他其實以前就寫過人生規畫時間表，曾計畫「26歲結婚」，現在29歲結婚晚了3年，且當時規劃婚後6年內生2男1女。

大谷翔平就讀花卷東高校三年級時，曾在「人生規畫筆記」上寫下未來各年齡目標。當時他設定要在27歲入選WBC經典賽日本代表隊，並拿下最有價值球員（MVP），結果他在去年28歲時做到，考慮到經典賽因COVID-19疫情延期舉辦，他達成的時間與原本規畫大致吻合。

影音來源: YouTube Fox Sports

不過，大谷翔平的筆記上還有其他規畫，像是「26歲結婚」、「28歲長男出生」、「31歲長女出生」、「33歲次男出生」，想要在6年內生3個。

大谷翔平的喜訊傳出後，其故鄉岩手縣發出號外，對他表達祝福。「岩手日報」在盛岡車站，以及大谷翔平出生的奧州市發放1萬1000份號外，讓上班族與學生一同分享故鄉英雄的喜訊。

有學生表示，「聽到（結婚）對象也是日本人，感覺放心了。」還有人說，「他一直是專注於棒球，沒時間和女生交往的形象，其實也到了適婚年齡，期待他婚後能更上一層樓。」

大谷翔平設下26歲結婚的目標，晚了3年才達成。（Ｘ）
大谷翔平設下26歲結婚的目標，晚了3年才達成。（Ｘ）

大谷翔平高中時立下的人生目標清單：

18 歲：和大聯盟球隊簽約

19歲：學習英文、升上3A

20歲：上大聯盟、年薪15億日元

21歲：進入先發輪值、單季16勝

22歲：獲得賽揚獎

23歲：入選經典賽日本隊

24歲：投出「無安打比賽」、達成單季25勝

25歲：投出全世界最快的175公里速球

26歲：拿下世界大賽冠軍、結婚

27歲：入選經典賽日本隊、獲選MVP

28歲：長子出生

29歲：第2度投出「無安打比賽」

30歲：成為大聯盟日本最多勝投手

31歲：長女出生

32歲：第2度拿下世界大賽冠軍

33歲：次子出生

34歲：第3度拿下世界大賽冠軍

35歲：入選經典賽日本隊

36歲：締造最多三振紀錄

37歲：長子開始學打棒球

38歲：成績衰退，開始考慮退休的事

39歲：決定打完今年球季，明年退休

40歲：生涯最後一戰投出「無安打比賽」

41歲：返回日本

42歲：將美國棒球系統引進日本

57歲：從球界正式退休

58歲：回岩手縣故鄉

59歲：擔任少棒聯盟監督

60歲：前往夏威夷旅行

日本 大谷翔平 經典賽

上一則

NBA／溜馬哈利伯頓2月29日生 每4年才能慶生一次

下一則

大谷翔平雙喜臨門 可望創造多少經濟效益？

延伸閱讀

MLB／這張照透露大谷已婚玄機？網：妻子必定是愛狗的人

MLB／這張照透露大谷已婚玄機？網：妻子必定是愛狗的人
MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒則曝父母不想兒媳2職業

MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒則曝父母不想兒媳2職業
MLB／大谷翔平結婚引眾大谷太太哀嚎 有人擔心明天日本股市

MLB／大谷翔平結婚引眾大谷太太哀嚎 有人擔心明天日本股市
MLB／大谷翔平結婚了 社群發文宣布娶日本女性

MLB／大谷翔平結婚了 社群發文宣布娶日本女性

熱門新聞

道奇選手大谷翔平。（美聯社）

MLB／大谷翔平還沒出賽就吸票 道奇高層嚇到：從沒看過

2024-02-23 21:47
道奇二刀流球星大谷翔平稍早宣布結婚。（美聯社）

MLB／大谷翔平結婚了 社群發文宣布娶日本女性

2024-02-29 02:47

球迷高喊梅西 C羅回應「反覆抽動」不雅動作被停賽兩場

2024-02-26 21:44
羅密歐貝克漢（左）被稱為昔日「足球金童」老爸大衛最帥的兒子。圖／摘自IG

貝克漢家最帥次男羅密歐 和模特兒女友鬧翻分手？

2024-02-25 11:18
中華職棒啦啦隊文化躍上大聯盟官網，今天以長文報導啦啦隊女孩如何改變台灣棒球。（聯合報系資料照）

台式應援躍上MLB官網 「女孩如充電線帶來能量」

2024-02-23 15:18
大谷翔平（右）為道奇隊拍攝個人照片，新球衣疑似讓大谷的內褲若隱若現，引發討論。（美聯社）

大谷內褲被看光？ MLB新球衣變「透視褲」負評如潮

2024-02-23 00:09

超人氣

更多 >
沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校
紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住

紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住
盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬