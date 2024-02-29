大谷翔平結婚比計畫晚3年 人生清單曝光：生2子1女

大谷高中時列下的人生目標清單幾乎每年都會被拿出來檢視一遍。（Ｘ、路透）

日籍球星大谷翔平 今天突然在個人IG宣布與日本 女性結婚喜訊，但他其實以前就寫過人生規畫時間表，曾計畫「26歲結婚」，現在29歲結婚晚了3年，且當時規劃婚後6年內生2男1女。

大谷翔平就讀花卷東高校三年級時，曾在「人生規畫筆記」上寫下未來各年齡目標。當時他設定要在27歲入選WBC經典賽 日本代表隊，並拿下最有價值球員（MVP），結果他在去年28歲時做到，考慮到經典賽因COVID-19疫情延期舉辦，他達成的時間與原本規畫大致吻合。

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不過，大谷翔平的筆記上還有其他規畫，像是「26歲結婚」、「28歲長男出生」、「31歲長女出生」、「33歲次男出生」，想要在6年內生3個。

大谷翔平的喜訊傳出後，其故鄉岩手縣發出號外，對他表達祝福。「岩手日報」在盛岡車站，以及大谷翔平出生的奧州市發放1萬1000份號外，讓上班族與學生一同分享故鄉英雄的喜訊。

有學生表示，「聽到（結婚）對象也是日本人，感覺放心了。」還有人說，「他一直是專注於棒球，沒時間和女生交往的形象，其實也到了適婚年齡，期待他婚後能更上一層樓。」

大谷翔平設下26歲結婚的目標，晚了3年才達成。（Ｘ）

大谷翔平高中時立下的人生目標清單：

18 歲：和大聯盟球隊簽約

19歲：學習英文、升上3A

20歲：上大聯盟、年薪15億日元

21歲：進入先發輪值、單季16勝

22歲：獲得賽揚獎

23歲：入選經典賽日本隊

24歲：投出「無安打比賽」、達成單季25勝

25歲：投出全世界最快的175公里速球

26歲：拿下世界大賽冠軍、結婚

27歲：入選經典賽日本隊、獲選MVP

28歲：長子出生

29歲：第2度投出「無安打比賽」

30歲：成為大聯盟日本最多勝投手

31歲：長女出生

32歲：第2度拿下世界大賽冠軍

33歲：次子出生

34歲：第3度拿下世界大賽冠軍

35歲：入選經典賽日本隊

36歲：締造最多三振紀錄

37歲：長子開始學打棒球

38歲：成績衰退，開始考慮退休的事

39歲：決定打完今年球季，明年退休

40歲：生涯最後一戰投出「無安打比賽」

41歲：返回日本

42歲：將美國棒球系統引進日本

57歲：從球界正式退休

58歲：回岩手縣故鄉

59歲：擔任少棒聯盟監督

60歲：前往夏威夷旅行