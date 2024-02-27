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NBA／保羅回歸、浪花兄弟10記三分彈 勇士賞巫師12連敗

記者曾思儒／即時報導
勇士隊27日迎接明星後衛保羅回歸。(美聯社)
勇士隊27日迎接明星後衛保羅回歸。(美聯社)

勇士隊27日迎接明星後衛保羅（Chris Paul）回歸，替補出賽的他復出首戰攻下9分並傳出6助攻還有4抄截，加上「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）合飆10記三分彈，率隊後來居上以123：112奪勝，賞給巫師隊12連敗。

保羅從美國時間1月5日後就因左手掌骨折缺陣，手術後休息超過一個月歸隊；勇士教頭柯爾（Steve Kerr）先前就預告，保羅將在柯瑞不在場上時擔綱重任，27日兩人也泰半分開在場上。

柯瑞上半場手感冰冷，得分掛零，勇士泰半處於落後，但第二節末超前，帶著60：58領先進入下半場，第三節更打出單節38：17的海嘯攻勢，領先拉開到98：75。

第四節巫師努力追分，但第三節差距過大，最終勇士仍以123：112踢館成功。

上半場得分掛蛋的柯瑞，下半場攻下18分，三分球16投僅4中有失水準，不過板凳出發的湯普森外線11投6中攻下全隊最高25分，加上庫明加（Jonathan Kuminga）21分發揮，助隊踢館成功。

巫師以庫茲瑪（Kyle Kuzma）27分最高，曾經的「浪花小弟」波爾（Jordan Poole）三分球8投2中拿12分還出現6失誤，球隊2月勝場數仍掛零。

勇士 柯瑞

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