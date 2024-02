MLB／大谷翔平穿道奇球衣首秀 熱身賽第一場就開轟

日籍球星大谷翔平 轉戰洛杉磯道奇 隊後,今天在美國職棒大聯盟春訓熱身賽首次亮相,第一次身穿道奇球衣比賽就敲出全壘打。

道奇今天在亞利桑納州的春訓基地Camelback Ranch,與來訪的芝加哥白襪打熱身賽。這場是大谷翔平以10年7億美元合約加盟之後,代表道奇的第一次比賽,受到媒體大陣仗注目。

