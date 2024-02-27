MLB／大谷翔平穿道奇球衣首秀 熱身賽第一場就開轟

MLB道奇隊球星大谷翔平。(取材自X平台)

日籍球星大谷翔平 轉戰洛杉磯道奇 隊後，今天在美國職棒大聯盟春訓熱身賽首次亮相，第一次身穿道奇球衣比賽就敲出全壘打。

道奇今天在亞利桑納州的春訓基地Camelback Ranch，與來訪的芝加哥白襪打熱身賽。這場是大谷翔平以10年7億美元合約加盟之後，代表道奇的第一次比賽，受到媒體大陣仗注目。

Shohei Ohtani.



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大谷翔平今天擔任道奇第二棒指定打擊，首局面對白襪投手克羅謝（Garrett Crochet），這是他去年9月手肘開刀之後，第一次站上打擊區比賽，結果遭到三振。

大谷翔平第二次打擊也沒建樹，敲出雙殺打。直到他第三次上場打擊，終於在球迷面前展現全壘打實力，相準白襪投手黎昂（Dominic Leone）一記內角球開轟。身為左打者的他，把這球轟到反方向的左外野看台上。

大谷翔平本季預計擔綱道奇隊第二棒，今天打線上在他之前為首棒打者貝茲（Mookie Betts），第三棒為弗利曼（Freddie Freeman）。