跨性別男在女子跳高比賽奪冠 網壇女金剛不忍發聲

一名高二生周末在新罕布夏州 校際體育協會(NHIAA)第二級室內田徑錦標賽女子跳高比賽奪冠,然而他的生理性別是男性;這個結果引來了前網球球后「女金剛」娜拉提諾娃(Martina Navratilova)等人的抨擊。

新罕布夏日報(NH Journal)報導,該名高中生以5呎1吋的成績奪冠,比所有女性參賽者至少高了1吋;然而這名參賽者的成績遠遜於男子組最低分,男子組選手最差的成績也有5呎8吋,而當天的男子組冠軍跳出了6呎2吋。

娜拉提諾娃在X平台對此發出了異議:「直到規則改變之前,我會一直反覆這樣說——女子運動不是容納失敗的男性運動員的地方。」

身為一名公開的同性戀者,娜拉提諾娃一直對跨性別 者參加女性賽事表示反對。

娜拉提諾娃說,這名男子高中生唯一與眾不同的只是把頭髮留長,其他身體素質與男性無異:「大多數女性不希望有人用男性身體與她們較量。」

在過去的兩個賽季中,這名跨性別運動員已經在多項女子賽事獲得冠軍,而且是新罕布夏州唯一一個在該級別女子跳高比賽跨越5呎關卡的運動員。

「這個男生的父母,怎能允許兒子盜走其他值得獲獎的女性的機會?而女生們的父母怎麼不站出來為自己的女兒說不?」前賓州 大學游泳選手蓋恩斯(Riley Gaines)也在X平台發文,她說:「這個國家充滿了失敗及缺乏勇氣的父母。」

新罕布夏州基爾薩奇區(Kearsarge)校監芬內伯格(Winfried Feneberg)為該生辯護,表示每個學生運動員都有權參加自己選擇的活動。

新罕布夏州眾議會議員霍里根(Timothy Horrigan)則表示,「我們甚至不知道她是否真的是跨性別者,但如果她是,那阻止她參加比賽顯然對她很不公平。」

他還說:「在大多數情況下,這些都是默默無名的比賽,一般運動迷根本不會注意。」

And I will keep saying this as nauseum until the rules change- women’s sports are not a place for failed male athletes. https://t.co/KMtdOZuu8V