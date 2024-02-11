超級盃更新／19：16 第四節最後時刻 49人再度領先酋長隊

堪薩斯城酋長隊四分衛馬霍姆斯（中）對陣舊金山 49 人隊。 （美聯社）

第58屆超級盃 比賽打到第四節，比賽還剩1分53秒時，舊金山 隊的傑克穆迪 (Jake Moody) 射門 53 碼。19：16，49人隊領先酋長隊3分。

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第58屆超級盃比賽打到第四節，比賽還剩5分46秒時，49人隊和酋長隊16：16打成平手，堪薩斯城隊的哈里森巴特克 (Harrison Butker) 24碼射門得分。

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第58屆超級盃比賽，舊金山 49人隊和堪薩斯城酋長隊比賽非常精彩。超級盃中場結束，舊金山49人隊以10：3領先堪蕯斯酋長隊。中場過後，酋長隊在第三節末以13-10首次領先。第四節49人隊的完成10碼傳球，但錯失加分。49人隊16分，酋長隊13分。

第三節，酋長隊馬霍姆斯(Patrick Mahomes) 在達陣區將16碼長球傳給馬克斯·瓦爾德斯·斯坎特林(Marquez Valdes-Scandling)，酋長隊在超級碗比賽中以13-10 領先。

MAHOMES TO MVS FOR THE LEAD 🙌



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有50碼傳球、掉球、超級盃歷史上最長的投籃、酋長隊的傳球失誤、泰勒絲 的男友和他的教練之間的爭吵以及49人隊的雙傳技巧達陣。

49人隊在上半場基本上佔據了主導地位，他們表現了最佳的防守來破壞酋長隊的進攻。

舊金山49人隊在教練凱爾·沙納漢(Kyle Shanahan)展現了罕見的技巧，接球手賈安·詹寧斯(Jauan Jennings) 將達陣傳球給跑衛克里斯蒂安·麥卡弗里(Christian McCaffrey) 。

布洛克·珀迪(Brock Purdy)一開始就從左側傳給詹寧斯(Jennings)，詹寧斯立即將球傳回另一側給麥卡弗里(McCaffrey)，麥卡弗里(Mcaffrey )，跑進21碼達陣，幫助舊金山隊以10-0領先。