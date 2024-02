超級盃更新／19：16 第四節最後時刻 49人再度領先酋長隊

第58屆超級盃 比賽打到第四節,比賽還剩1分53秒時,舊金山 隊的傑克穆迪 (Jake Moody) 射門 53 碼。19:16,49人隊領先酋長隊3分。

第58屆超級盃比賽打到第四節,比賽還剩5分46秒時,49人隊和酋長隊16:16打成平手,堪薩斯城隊的哈里森巴特克 (Harrison Butker) 24碼射門得分。

第58屆超級盃比賽,舊金山 49人隊和堪薩斯城酋長隊比賽非常精彩。超級盃中場結束,舊金山49人隊以10:3領先堪蕯斯酋長隊。中場過後,酋長隊在第三節末以13-10首次領先。第四節49人隊的完成10碼傳球,但錯失加分。49人隊16分,酋長隊13分。

第三節,酋長隊馬霍姆斯(Patrick Mahomes) 在達陣區將16碼長球傳給馬克斯·瓦爾德斯·斯坎特林(Marquez Valdes-Scandling),酋長隊在超級碗比賽中以13-10 領先。

