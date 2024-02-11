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超級盃更新／19：16 第四節最後時刻 49人再度領先酋長隊

世界新聞網／即時報導
堪薩斯城酋長隊四分衛馬霍姆斯（中）對陣舊金山 49 人隊。 （美聯社）
堪薩斯城酋長隊四分衛馬霍姆斯（中）對陣舊金山 49 人隊。 （美聯社）

第58屆超級盃比賽打到第四節，比賽還剩1分53秒時，舊金山隊的傑克穆迪 (Jake Moody) 射門 53 碼。19：16，49人隊領先酋長隊3分。

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第58屆超級盃比賽打到第四節，比賽還剩5分46秒時，49人隊和酋長隊16：16打成平手，堪薩斯城隊的哈里森巴特克 (Harrison Butker) 24碼射門得分。

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第58屆超級盃比賽，舊金山 49人隊和堪薩斯城酋長隊比賽非常精彩。超級盃中場結束，舊金山49人隊以10：3領先堪蕯斯酋長隊。中場過後，酋長隊在第三節末以13-10首次領先。第四節49人隊的完成10碼傳球，但錯失加分。49人隊16分，酋長隊13分。

第三節，酋長隊馬霍姆斯(Patrick Mahomes) 在達陣區將16碼長球傳給馬克斯·瓦爾德斯·斯坎特林(Marquez Valdes-Scandling)，酋長隊在超級碗比賽中以13-10 領先。

有50碼傳球、掉球、超級盃歷史上最長的投籃、酋長隊的傳球失誤、泰勒絲的男友和他的教練之間的爭吵以及49人隊的雙傳技巧達陣。

49人隊在上半場基本上佔據了主導地位，他們表現了最佳的防守來破壞酋長隊的進攻。

舊金山49人隊在教練凱爾·沙納漢(Kyle Shanahan)展現了罕見的技巧，接球手賈安·詹寧斯(Jauan Jennings) 將達陣傳球給跑衛克里斯蒂安·麥卡弗里(Christian McCaffrey) 。

布洛克·珀迪(Brock Purdy)一開始就從左側傳給詹寧斯(Jennings)，詹寧斯立即將球傳回另一側給麥卡弗里(McCaffrey)，麥卡弗里(Mcaffrey )，跑進21碼達陣，幫助舊金山隊以10-0領先。

麥卡弗里連續第七場季後賽至少50碼並達陣，追平了 NFL 紀錄。

泰勒絲在包廂中觀戰。（美聯社）
泰勒絲在包廂中觀戰。（美聯社）
泰勒絲男友、酋長隊近端鋒特拉維斯·凱爾西（87號）在 超級盃上半場對陣舊金山49...
泰勒絲男友、酋長隊近端鋒特拉維斯·凱爾西（87號）在 超級盃上半場對陣舊金山49 人隊的比賽，一度與教練吵。 （美聯社）
堪薩斯城酋長隊四分衛馬霍姆斯（中）被舊金山 49 人隊攔住。 （美聯社）
堪薩斯城酋長隊四分衛馬霍姆斯（中）被舊金山 49 人隊攔住。 （美聯社）
泰勒絲在包廂中觀戰。（美聯社）
泰勒絲在包廂中觀戰。（美聯社）
舊金山49人隊四分衛布洛克·珀迪(Brock Purdy)傳球。（美聯社）
舊金山49人隊四分衛布洛克·珀迪(Brock Purdy)傳球。（美聯社）
舊金山49人隊麥卡弗里(Mcaffrey )，跑進21碼達陣。（歐新社）
舊金山49人隊麥卡弗里(Mcaffrey )，跑進21碼達陣。（歐新社）
舊金山49人隊麥卡弗里(Mcaffrey )，跑進21碼達陣。（歐新社）
舊金山49人隊麥卡弗里(Mcaffrey )，跑進21碼達陣。（歐新社）
舊金山49人隊麥卡弗里(Mcaffrey )，跑進21碼達陣。（美聯社）
舊金山49人隊麥卡弗里(Mcaffrey )，跑進21碼達陣。（美聯社）

舊金山 超級盃 泰勒絲

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