葛萊美 提名歌手波斯特馬龍 (Post Malone) 演唱了《美麗的美國》(America the Beautiful),為超級盃拉開序幕。

這位28歲、身上滿是紋身、跨流派的歌手拿一把吉他,穿著白色襯衫和棕色西裝外套、在內華達州天堂市的忠實體育場上台演唱愛國歌曲,波洛領帶和藍色牛仔褲。馬龍戴著波洛領帶,彈著原聲吉他,他對這首歌的演繹是鼻音式的,他的德克薩斯血統佔據了前排位置。

歌曲進行到一半時,鏡頭切換到泰勒絲 和布蕾克萊弗利擁抱在一起欣賞表演。

在演出前三天,馬龍承認他對這個機會「非常緊張」但「興奮」。

這位十次獲葛萊美提名的歌手說「能夠在超級盃這個舞台上唱出曾有這麼多藝術家在這個舞台上唱過的歌曲,真是太有趣了,是超級史詩般的演唱。」