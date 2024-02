泰勒絲抵球場 披著紅夾克 有這些人陪伴

流行樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)11日下午抵達拉斯維加斯。

美東時間下午六點半,美式足球超級盃 開賽,堪薩斯城酋長隊將在比賽中對陣舊金山49人隊。泰勒絲已抵拉斯維加斯的忠實體育場,將觀看男友崔維斯·凱爾斯(Travis Kelce)出場比賽。

Taylor Swift is here with Ice Spice and Blake Lively! #SBLVIII pic.twitter.com/0x4XIDRupW