泰勒絲抵球場 披著紅夾克 有這些人陪伴

流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)11日下午抵達拉斯維加斯。（取自x平台 NFL on CBS）

流行樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)11日下午抵達拉斯維加斯。

美東時間下午六點半，美式足球超級盃 開賽，堪薩斯城酋長隊將在比賽中對陣舊金山49人隊。泰勒絲已抵拉斯維加斯的忠實體育場，將觀看男友崔維斯·凱爾斯(Travis Kelce)出場比賽。

Taylor Swift is here with Ice Spice and Blake Lively! #SBLVIII pic.twitter.com/0x4XIDRupW — NFL (@NFL) February 11, 2024

泰勒絲與她的媽媽(Andrea Swift)、布雷克·萊弗利(Blake Lively)、冰香料 (Ice Spice) 等朋友一起現身。泰勒絲穿著全黑的黑色套裝，肩上披著一件紅色夾克。 她的夾克來自福克斯體育記者安德魯斯(Erin Andrews) 的時尚設計。

安德魯斯在 Instagram 上寫著 「＃感激」她們兩人是在泰勒絲「Speak Now」巡演中認識的。她讚賞泰勒絲支持小型企業和女性擁有的企業。

She's here.



Taylor Swift has arrived at Allegiant Stadium for Super Bowl LVIII. pic.twitter.com/dYGYpt2dQ0 — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 11, 2024

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點