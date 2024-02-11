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泰勒絲抵球場 披著紅夾克 有這些人陪伴

世界新聞網／即時報導
流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)11日下午抵達拉斯維加斯。（取自x平台 NFL on CBS）
流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)11日下午抵達拉斯維加斯。（取自x平台 NFL on CBS）

流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)11日下午抵達拉斯維加斯。

美東時間下午六點半，美式足球超級盃開賽，堪薩斯城酋長隊將在比賽中對陣舊金山49人隊。泰勒絲已抵拉斯維加斯的忠實體育場，將觀看男友崔維斯·凱爾斯(Travis Kelce)出場比賽。

泰勒絲與她的媽媽(Andrea Swift)、布雷克·萊弗利(Blake Lively)、冰香料 (Ice Spice) 等朋友一起現身。泰勒絲穿著全黑的黑色套裝，肩上披著一件紅色夾克。 她的夾克來自福克斯體育記者安德魯斯(Erin Andrews) 的時尚設計。

安德魯斯在 Instagram 上寫著 「＃感激」她們兩人是在泰勒絲「Speak Now」巡演中認識的。她讚賞泰勒絲支持小型企業和女性擁有的企業。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

泰勒絲 超級盃

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