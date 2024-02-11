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梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

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梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

中國新聞組／即時報導
儘管已時隔一周，但梅西香港事件卻有越演越烈之勢。（路透）
儘管已時隔一周，但梅西香港事件卻有越演越烈之勢。（路透）

儘管已時隔一周，但梅西香港事件卻有越演越烈之勢。香港前財政司長曾俊華11日中午在個人臉書發文提醒，若事件上升至政治層面，恐將影響香港的國際名聲。

對於4日邁阿密國際隊與香港隊的這場比賽，曾俊華表示，他高度期待，當天下午兩點多就進場，當時球場已差不多半滿。曾俊華說，畢竟梅西難得再度來到香港，況且這可能是他最後一次能親眼看到梅西在球場上獻技。

曾俊華稱，坐他旁邊的是香港前特首曾蔭權及其妻子。他們周圍的觀眾有不少說普通話，相信應是從中國大陸特地來到香港看球，希望能一睹梅西的風采。

針對梅西香港事件，香港前財政司司長曾俊華11日在臉書發文稱，若事件上升至政治層面...
針對梅西香港事件，香港前財政司司長曾俊華11日在臉書發文稱，若事件上升至政治層面，恐將影響香港的國際聲譽。（取材自曾俊華臉書）

比賽開始後，香港隊在落後一球的情況扳回比數，讓大家為之興奮，也期待梅西能在下半場上場。然而，在球迷的熱烈歡呼下，依舊不見梅西上場熱身。在終場前10分鐘，梅西仍穿著外套在場邊與球迷一起看球，大家終於受不了，「大叫『回水』（退票），包括我在內」。

曾俊華表示，他賽前真沒想到梅西不會上場踢球，更沒想到他會一言不發。儘管主辦單位最後決定退還一半票款，但仍無法彌補球迷沒能看到梅西上場踢球的遺憾。

曾俊華指出，這本來是一場大家非常支持和喜歡的盛事，最後卻在噓聲下收場，還演變成國際事件，「好事變壞事」。但他也提醒，如果動輒就將事件升級至政治層面，那就無可避免一定會影響到香港的國際名聲，這是香港應留意的。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

香港 梅西 臉書

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