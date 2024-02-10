足球╱卡達3:1擊敗約旦 成功衛冕亞洲盃冠軍

卡達隊球員阿克拉姆·阿菲夫慶祝第三粒進球。（ 新華社）

當地時間10日，卡達亞洲盃決賽上演「西亞內戰」。東道主卡達隊憑藉三粒點球以3:1擊敗最大「黑馬」約旦隊，成功衛冕本屆亞洲盃冠軍。

卡達隊在2019年首奪亞洲盃冠軍，本屆杯賽作為東道主一路高歌猛進，再度殺入決賽。在亞洲足球 版圖悄然變化的當下，卡達隊展現出亞洲一流強隊實力，在攻防兩端都頗具穩定性。淘汰奪冠大熱門韓國隊後，約旦隊首次躋身亞洲盃決賽，成為本屆亞洲盃最大「黑馬」。

當天決賽在卡達地標性建築盧塞爾體育場舉行，2022年世界杯決賽以及本屆亞洲盃揭幕戰都在這裡進行。另外值得一提的是，馬寧領銜的中國裁判組亮相本場比賽，這是亞洲盃決賽首次由中國裁判主哨。

比賽開場後，卡達隊迅速在中場展開拼搶，很快占據場上主動，約旦隊則頻頻出現失誤。第23分鐘，阿菲夫禁區內倒地，主裁判馬寧果斷判罰點球。阿菲夫親自主罰命中，卡達隊取得1:0領先。上半場補時第4分鐘，約旦球員塔馬里門前勁射被後衛擋出。

易邊再戰，一球落後的約旦隊掀起進攻高潮。第60分鐘，約旦隊兩次極具威脅的打門均被卡達門將巴沙姆化解。第67分鐘，約旦球員奈瑪特淩空抽射破門，幫助球隊扳平比分。

第73分鐘，卡達隊再度獲得點球，阿菲夫點射「梅開二度」，卡達隊再次取得領先。下半場傷停補時第5分鐘，阿菲夫禁區內被約旦隊門將絆倒，主裁判馬寧第三次判罰點球。隨後阿菲夫依靠三粒點球完成「帽子戲法」，為球隊鎖定勝局。

最終卡達隊以3:1戰勝最大「黑馬」約旦隊，成功衛冕本屆亞洲盃冠軍。同時卡達隊成為亞洲盃歷史上第五支完成衛冕的球隊，這也是亞洲盃自2004年以後，首次有球隊實現兩連冠。

在賽後的頒獎典禮上，卡達隊除收獲冠軍外，在各個單項獎上也收獲頗豐。本屆杯賽獨中7球的阿菲夫摘得金球獎 （最有價值球員獎）以及金靴獎（最佳射手獎），公平競賽獎和最佳門將也分別由卡達隊的海多斯和巴沙姆獲得。