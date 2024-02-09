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梅西香港賽事缺陣掀不滿 杭州取消阿根廷球隊友誼賽

中央社杭州9日綜合外電報導
阿根廷球王梅西（Lionel Messi）日前在香港舉行比賽中沒有上陣，引起民眾不滿。圖為現場一個被放倒的梅西立牌。（美聯社）
阿根廷球王梅西（Lionel Messi）日前在香港舉行比賽中沒有上陣，引起民眾不滿。圖為現場一個被放倒的梅西立牌。（美聯社）

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）日前在香港舉行比賽中沒有上陣，引起民眾不滿。中國媒體報導，杭州市體育局今天表示，已決定取消阿根廷足球隊3月在當地的友誼賽。

杭州市體育局發表聲明指出，作為商業賽事，前期某公司與阿根廷足球隊洽談於今年3月份來杭州進行友誼賽。鑑於目前眾所周知的原因，據向主管機關了解，該賽事舉辦條件不成熟，已決定取消該賽事舉辦。

梅西所屬的美國邁阿密國際隊（Inter Miami CF）4日在香港進行季前友誼賽，但梅西整場坐板凳，導致場上球迷憤怒報以噓聲，並且大喊退錢。

當天場上有3萬8323名球迷，幾乎擠滿球場，但梅西沒有上場，讓許多球迷感到憤怒，他們支付了1000港元（約128美元）以上的費用，有些人甚至付了5000港元，就是為了觀看他們心目中的英雄梅西。

在下半場比賽進行到一半時，場上喊起了「我們要梅西」的口號。在終場前10分鐘時，梅西已顯然不會上場，此時噓聲變得更加強烈。

在終場哨聲響起時，場上的不滿到了一個極點。貝克漢試圖感謝觀眾的支持，但被噓聲給淹沒，甚至有球迷比倒讚表達憤怒。

這起事件引來各方不滿，主辦這場比賽的公司決定向入場人士退回門票一半款項。

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