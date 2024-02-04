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梅西赴港整場坐板凳 近4萬球迷狂噓喊退錢

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梅西赴港友誼賽整場坐板凳 近4萬球迷狂噓喊退錢

中央社香港4日綜合外電報導
梅西(中)赴港友誼賽但未上場，球迷憤怒報以噓聲，並且大喊退錢。(路透)
梅西(中)赴港友誼賽但未上場，球迷憤怒報以噓聲，並且大喊退錢。(路透)

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）所屬的美國邁阿密國際隊（Inter Miami CF）今天在香港進行季前友誼賽，但梅西整場坐板凳，導致場上球迷憤怒報以噓聲，並且大喊退錢。

法新社報導，美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊今天與香港隊進行友誼賽，球隊老闆之一貝克漢（David Beckham）也同場亮相，邁阿密國際隊最後以4比1勝出，但膕繩肌拉傷的梅西整場坐板凳。

場上有3萬8323名球迷，幾乎擠滿球場，但梅西沒有上場，讓許多球迷感到憤怒，他們支付了1000港元（約128美元）以上的費用，有些人甚至付了5000港元（約640美元），就是為了觀看他們心目中的英雄梅西。

在下半場比賽進行到一半時，場上喊起了「我們要梅西」的口號。在終場前10分鐘時，梅西已顯然不會上場，此時噓聲變得更加強烈。

在終場哨聲響起時，場上的不滿到了一個極點。貝克漢試圖感謝觀眾的支持，但被噓聲給淹沒，甚至有球迷比倒讚表達憤怒。

球迷強納森．王（Jonathan Wong，譯音）告訴法新社：「我真的很失望。每個人都是來這裡看梅西，因此我覺得有點被騙。」

香港01、明報及香港獨立媒體等報導，由於梅西整場坐板凳，許多球迷狂噓大喊「退錢」。

梅西 香港 足球

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