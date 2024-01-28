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桌球巡迴賽女單首冠 鄭怡靜：從沒對自己失望

中央社台北28日電
鄭怡靜奪巡迴賽女單首冠。 （本報系資料照）
鄭怡靜奪巡迴賽女單首冠。 （本報系資料照）

連續2年挺進WTT果阿球星挑戰賽的女單冠軍戰，台灣桌球女單一姊鄭怡靜今天以直落4勇奪巡迴賽女單首冠，她表示從來沒對自己失望。

去年世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽，鄭怡靜在女單冠軍戰鎩羽而歸，不敵中國好手王藝迪，以亞軍作收。不過，今年鄭怡靜捲土重來，稍早以直落3擊敗世界排名第13名的36歲摩納哥名將楊曉欣，連續2年晉級女單冠軍戰。

面對世界排名第24名的德國選手米特蘭（Nina Mittelham），鄭怡靜在首局開賽頻頻展現強勁的正手拍，一度取得5分領先，最後以11比8先馳得點。第2局一開始陷入0比3落後，不過鄭怡靜並未自亂陣腳，反而耐心追分，在後段連得4分，以11比8再下一城。

第3局雙方戰況膠著，在7比9落後時，鄭怡靜硬是追平比分，並化解米特蘭的3個局點，即便自己也錯失3個局點，但鄭怡靜仍以17比15終結互有領先的惡鬥，率先取得聽牌優勢。

第4局鄭怡靜開局再度以0比3落後，但這次回敬6比0攻勢，並持續擴大領先，雖然被化解1個冠軍點，但藉由米特蘭的回擊出界，鄭怡靜奪冠，賽後她也開心握拳替自己慶祝。

鄭怡靜曾勇奪中國（蘇州）公開賽、科威特公開賽的21歲組女單冠軍，但尚未在巡迴賽的女單賽事封后。如今終於突破魔咒，鄭怡靜在接受中央社訪問時說，這段時間努力提升自身狀態，並調整傷勢，現在才能以最好狀態應戰。

她說：「感謝教練一直以來的照顧，這場比賽也給了我很棒的戰術設定，我從來沒對自己失望過，就是努力打好每一顆球，打出最好的自己。」

鄭怡靜預計30日回台灣，2月1日啟程日本進行移地訓練，備戰巴黎奧運資格賽。

巴黎奧運 德國 日本

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