澳網／和「壞小子」送飛吻 約克維奇4強就位

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）。（歐新社）

尋求澳網 第11座金盃的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），今天8強賽面對美國好手弗里茲（Taylor Fritz），雖浪費前15個破發點，最終仍在3小時45分鐘大戰以7：6（7：3）、4：6、6：2、6：3拿到4強門票，賽後還接受地主名將「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）訪問，彼此互動讓球迷笑開懷。

小約過去碰弗里茲取得8戰全勝紀錄，今天他延續對戰優勢，儘管首盤7個末發點都沒把握，但在「搶7」拔得頭籌，6：1的多拍來回拿下勝利後，還和擔任比賽講評的基里洛斯放送飛吻。

第二盤小約再浪費7個破發機會，且第一個發球局就被弗里茲突破，讓他盤數被扳平，但第三盤小約第一個破發機會就把握，第四盤也兩度破發成功，仍成為將近4小時馬拉松大戰勝家。

基里洛斯擔任賽後小約訪問的主持人，一現身就讓球迷響起一陣歡呼，小約也說：「很開心見到你，希望能早日看到你拿到球拍。」尋求衛冕的世界球王也提到，大家都知道弗里茲的發球是強項，不過自己第三盤開始發球表現也很好，他笑說：「我愛司發得比他還多，我有點驚訝。」

小約第三盤就發出7記「愛司」，全場20記也優於弗里茲的16記。

先拿到4強門票的小約，對手將是今天中央球場壓軸戰、義大利 新星辛納（Jannik Sinner）和俄羅斯 好手羅布雷夫（Andrey Rublev）之間的勝家，小約強調兩人都是優秀選手，狀態正好，不過現在可以先準備些爆米花，好整以暇等待4強對手出線。