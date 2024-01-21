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印度羽賽／直落2拍下陳雨菲 戴資穎勇奪本季首冠

記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供
戴資穎。圖／Badminton Photo提供

台灣「一姊」戴資穎跨季連3場大賽都打進最後決賽，今天印度公開賽遭遇中國名將陳雨菲，首局小戴在1：7落後下急起直追，第二局則是一路領先，最終以21：16、21：12迎接新賽季首冠，也是生涯第一座印度公開賽金盃。

小戴去年底封關站BWF年終賽打下金盃，今年第一站馬來西亞公開賽也打進決賽，雖遭南韓「世界球后」安洗瑩逆轉，不過轉戰印度新德里再一路闖關，且4戰都是直落2奪勝，和世界排名第2的陳雨菲會師女單決賽。

過去兩人已26度碰頭，包括東京奧運的3局對決，最近一次則是上周馬來西亞公開賽4強賽，當時由小戴3局逆轉勝，也取德對戰18勝8敗優勢。

印度公開賽屬BWF超級750系列，總獎金85萬美金，今天小戴和陳雨菲上演第27度對決，小戴拿下開賽第1分，但接連失誤讓陳雨菲連拿7分，不過小戴在6分落後下穩定追分，先以6：0攻勢追平，8：9時再連趕4分逆轉，接續再有兩波連拿分數的攻勢，差距逐漸擴大。

19：12時小戴發球出界送分，不過領先仍多，20：16時小戴又出現翻網過的幸運球，陳雨菲雖救回球但小戴回球後陳雨菲過網擊球，讓小戴以21：16先下一城。

第二局小戴先連拿2分，領先一路到8：2，雖被陳雨菲連追3分，小戴多拍調動後切球讓陳雨菲救球不及，技術暫停時帶著11：5優勢；恢復比賽後小戴維持領先，12：6時單腳起跳殺球也換成分數，15：9時的對角殺球更讓陳雨菲就算飛身救球仍失分。

一路維持優勢的小戴，局末切球得手將領先擴大到19：11，再一次切球讓陳雨菲救球掛網；小戴第一個「冠軍點」雖回球出界，第二個機會就以對角切球拿下最後一分，以21：12迎接本季首冠。

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