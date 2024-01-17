我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱一代回憶的結束 華人區網紅廣場如今...

疫情溯源 美調查：北京延遲2周揭露病毒基因測序

NBA／溜馬三方交易招攬席亞康 組年輕三巨頭拚東區出線

記者劉肇育／即時報導
暴龍明星前鋒席亞康被交易到溜馬。(美聯社)
暴龍明星前鋒席亞康被交易到溜馬。(美聯社)

溜馬與暴龍在今天傳出將達成明星前鋒席亞康（Pascal Siakam）的三方交易案，溜馬將送走布朗（Bruce Brown）、諾拉（Jordan Nwora）與三個首輪選秀權到暴龍，鵜鶘則成為交易的第三方並將把路易斯（Kira Lewis Jr.）送往暴龍。

本賽季在球隊年輕陣容逐漸成長下，目前在東區排名第6名的溜馬，儘管日前當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）傳出傷情，不過球團並沒有停下繼續補強戰力的腳步，在今天傳出將與暴龍和鵜鶘達成三方交易案。

溜馬在這筆交易案中，將從暴龍手中獲得明星前鋒席亞康，填補球隊最急需的禁區戰力，不過也將付出布朗、諾拉以及3個首輪選秀權，其中三支首輪籤包括兩支今年的首輪籤以及一支2026年首輪籤，另外鵜鶘則將把路易斯也送往暴龍，避免繳交豪華稅。

29歲的席亞康是暴龍2019年奪冠成員之一，生涯曾兩度入選明星賽，本賽季至今他則是繳出一張平均22.2分6.3籃板4.9助攻成績單，他在今年7月將成為自由球員，對於被交易到溜馬，席亞康的經紀人也表示期待，「我們都對於溜馬將獲得一位一流的球員感到開心，能夠與哈利伯頓、透納（Myles Turner）搭擋，還有一名偉大的教練卡萊爾（Rick Carlisle）負責執教，我認為他在這邊看到光明的未來。」而外界也預期席亞康屆時將會與溜馬簽下一張先合約。

哈利

上一則

球隊聚餐心臟病發 勇士助理教練米洛耶維奇驟逝

延伸閱讀

NBA／溜馬想挖席亞康 暴龍要換布朗

NBA／溜馬想挖席亞康 暴龍要換布朗
NBA／塞爾蒂克連兩季橫掃暴龍 創隊史近38年次佳開季成績

NBA／塞爾蒂克連兩季橫掃暴龍 創隊史近38年次佳開季成績
勇士慘敗 華人球迷：不如豪賭交易

勇士慘敗 華人球迷：不如豪賭交易
世報記者直擊勇士慘敗鵜鶘 華人球迷：不如豪賭交易

世報記者直擊勇士慘敗鵜鶘 華人球迷：不如豪賭交易

熱門新聞

籠式網球場是正規網球場的縮小版，四周用玻璃牆圍住。(美聯社)

「籠式網球」怎麼打？ 富豪和名流 都迷上了

2024-01-13 10:41
金州勇士助理教練米洛耶維奇（Dejan Milojevic）在球隊私人晚餐聚會上心臟病發，送醫不治，享年46歲。（美聯社）

球隊聚餐心臟病發 勇士助理教練米洛耶維奇驟逝

2024-01-17 20:13
許德敬在美國跳出平台灣室內男子撐竿跳紀錄。

田徑／出自台撐竿跳世家 許德敬在美「飛過」台灣紀錄

2024-01-13 22:55
林書豪帶著腳踝傷勢出賽並砍進致勝三分球。（圖／新北國王提供）

籃球／帶傷飆進致勝三分球 林書豪表現對手教頭也喊讚

2024-01-10 19:13
柯瑞近日陷入低潮，勇士戰績也跌至西區第12。（歐新社）

NBA／柯瑞陷低潮 柯爾點出原因是「他」

2024-01-11 01:30
前芝加哥公牛隊球員哈波安慰前克勞瑟遺孀。（美聯社）

NBA／公牛表揚已故總管遭自家球迷噓聲羞辱 柯爾：可恥

2024-01-14 01:15

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
大掃除別漏掉餐具、廚具 出現3情況應立即丟棄

大掃除別漏掉餐具、廚具 出現3情況應立即丟棄
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元