NBA／溜馬三方交易招攬席亞康 組年輕三巨頭拚東區出線

暴龍明星前鋒席亞康被交易到溜馬。(美聯社)

溜馬與暴龍在今天傳出將達成明星前鋒席亞康（Pascal Siakam）的三方交易案，溜馬將送走布朗（Bruce Brown）、諾拉（Jordan Nwora）與三個首輪選秀權到暴龍，鵜鶘則成為交易的第三方並將把路易斯（Kira Lewis Jr.）送往暴龍。

本賽季在球隊年輕陣容逐漸成長下，目前在東區排名第6名的溜馬，儘管日前當家主控哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）傳出傷情，不過球團並沒有停下繼續補強戰力的腳步，在今天傳出將與暴龍和鵜鶘達成三方交易案。

溜馬在這筆交易案中，將從暴龍手中獲得明星前鋒席亞康，填補球隊最急需的禁區戰力，不過也將付出布朗、諾拉以及3個首輪選秀權，其中三支首輪籤包括兩支今年的首輪籤以及一支2026年首輪籤，另外鵜鶘則將把路易斯也送往暴龍，避免繳交豪華稅。

29歲的席亞康是暴龍2019年奪冠成員之一，生涯曾兩度入選明星賽，本賽季至今他則是繳出一張平均22.2分6.3籃板4.9助攻成績單，他在今年7月將成為自由球員，對於被交易到溜馬，席亞康的經紀人也表示期待，「我們都對於溜馬將獲得一位一流的球員感到開心，能夠與哈利伯頓、透納（Myles Turner）搭擋，還有一名偉大的教練卡萊爾（Rick Carlisle）負責執教，我認為他在這邊看到光明的未來。」而外界也預期席亞康屆時將會與溜馬簽下一張先合約。