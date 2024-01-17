球隊聚餐心臟病發 勇士助理教練米洛耶維奇驟逝

金州勇士助理教練米洛耶維奇（Dejan Milojevic）在球隊私人晚餐聚會上心臟病發，送醫不治，享年46歲。（美聯社）

美國職業籃球聯盟NBA 今天宣布，金州勇士 助理教練米洛耶維奇（Dejan Milojevic）在球隊私人晚餐聚會上心臟病 發，送醫不治，享年46歲。

綜合路透與法新社報導，這是米洛耶維奇在勇士擔任助理教練的第三個賽季，在他協助下，勇士2022年成功捧回NBA總冠軍。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）說：「我們對米洛耶維奇驟逝感到非常震驚。這對與勇士有關的每個人來說，都是令人震驚和悲痛的打擊，對他的家人、朋友以及我們所有有幸與他共事的人來說，這是非常艱難的時刻。」

「米洛耶維奇不僅是一名出色的籃球教練，也是我認識的人當中最正向、最美好的人之一，他用自己的熱情和能量為每一天帶來歡樂和光明。」

勇士表示，米洛耶維奇昨天與球隊共進晚餐時心臟病發，被送往鹽湖城（Salt Lake City）的醫院，儘管院方全力搶救，米洛耶維奇仍於今天上午過世。

NBA稍早宣布，由於「勇士出現緊急醫療狀況」，原定今晚對陣猶他爵士的比賽延期，補賽日期將在稍後公布。

爵士等球隊也對米洛耶維奇驟然離世表達哀悼，稱他是「NBA大家庭中一位備受尊敬和愛戴的成員」。

NBA總裁席佛（Adam Silver）在聲明中說：「NBA對金州勇士助理教練米洛耶維奇突然去世表達哀悼，他是全球籃球界許多人敬愛的同事和親愛的朋友。」