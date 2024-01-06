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NBA／上半場就領先31分 塞爾蒂克打爆爵士完成主場17勝

中央社／台北6日電
塞爾蒂克哈勒戴(右)。(路透)
塞爾蒂克哈勒戴(右)。(路透)

NBA波士頓塞爾蒂克、印第安納溜馬今天上半場打完都大幅領先，塞爾蒂克以126比97擊敗猶他爵士，而溜馬在哈利伯頓領軍下，以150比116力挫亞特蘭大老鷹，團隊單場50助攻改寫隊史紀錄。

東區龍頭塞爾蒂克今天在主場迎戰過去7場拿下6勝的爵士，開賽就拉出10比0攻勢，更憑藉著哈勒戴（Jrue Holiday）壓哨三分球，首節取得30比15領先，而前一役得分追平隊史紀錄154分的爵士，開賽手感冰冷，首節命中率僅18%，三分球更是12投僅1中。

「比賽一開始我們在籃下就表現地很膽怯。」爵士總教練哈迪（Will Hardy）：「我認為我們進攻端身體對抗表現很差，今晚比賽碰上防守能力出色隊伍，更凸顯球隊在這方面的不足。」

塞爾蒂克半場結束將比分拉開至71比40，憑藉著上半場領先優勢，最終以126比97勝出，團隊單場飆進17顆三分球，塔特姆（Jayson Tatum）貢獻5顆，個人獨攬30分，外加9籃板、5助攻。

這也是綠衫軍連續9場比賽得分超過120分，而開季主場17勝0敗，也追平隊史最佳成績，塞爾蒂克教頭馬茲拉（Joe Mazzulla）表示：「今晚的比賽，我們靠著身體素質和無球防守，削弱對手速度，我認為我們做到了。」

至於溜馬在主場與老鷹比賽，溜馬上半場就以70.5%高命中率，取得78比54領先，最終更以34分差距獲勝，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）本季以場均12.7次助攻，暫居NBA助攻王，今天僅出賽25分鐘，貢獻10分和8個籃板，幫助溜馬收下6連勝。

值得一提的是，溜馬今天團隊送出破隊史紀錄50次助攻，哈利伯頓個人就貢獻18次。

談到與隊友特納（Myles Turner）之間的配合，哈利伯頓說：「我覺得我們是聯盟最好的擋拆組合之一，我們配合地非常好，我們會繼續培養默契。」。

哈利 NBA 亞特蘭大

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