日本運動員在美發光 八村壘樂與大谷翔平同城打拚

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平。（美聯社）

日本 球星大谷翔平 加入美國職棒洛杉磯道奇 隊，使得日本與洛杉磯有更深連結；效力美國職籃NBA湖人隊的日本球星八村壘期待與大谷翔平在同一座城市互相激勵，拿出最好表現。

「洛杉磯時報」網站4日刊登人物側寫，日本籃球員八村壘為主角，回顧他過去曾打棒球，因為阿公鼓勵而擁有棒球夢，如今與大谷翔平同在洛杉磯的職業球隊打球。文章標題為「湖人隊的八村壘透過大谷翔平與道奇隊實現了棒球夢」。

洛杉磯湖人隊球星八村壘。（路透）

隨著文章刊登的照片是八村壘去年7月在道奇球場開球。他身穿道奇隊白色球衣，背號8號，名字印著「黑武士」（Black Samurai）。當天是道奇與天使比賽，當時大谷翔平特地停下賽前熱身看他開球。

隨著大谷翔平、山本由伸這2名日本頂尖棒球員先後加入洛杉磯道奇隊，報導指出，日本棒球文化的熱潮與洛杉磯出現了前所未見的緊密連結。在同一座城市打球的籃球員八村壘，小時候也有棒球夢。

報導指出，八村壘的名字裡，「壘」就是來自他熱愛棒球的阿公，當阿公身體還很勇健的時候，送給孫子棒球手套和一顆球，經常與八村壘一起傳接球。

打職棒曾經是八村壘小時候的夢想，他當年是球隊裡投球最快的小球員，教練安排他擔任捕手，因沒有人可以接得住他的快速球。八村壘說，在他小時候所有小孩最崇拜鈴木一朗，「每個人都想要成為他」。

八村壘母親是日本人，父親來自西非國家貝南（Benin）。他在日本長大，從事多項運動，包括踢足球、練空手道、打籃球、參加田徑隊、打棒球，小學100公尺短跑還進入全國準決賽。他回憶小時候真的很熱愛棒球，跑壘速度很快、經常敲出全壘打。

但八村壘上國中之後，身體多處酸痛，沒有繼續打棒球，短暫休息後，在教練與好友的鼓勵下改打籃球，此後人生走上了一條不一樣的路。

八村壘2019年在NBA起步，效力華盛頓巫師隊，2023年交易到湖人，與超級球星詹姆斯（LeBron James）並肩作戰。湖人隊在去年7月與八村壘簽下3年5100萬美元合約。

同樣是在美國打球的日本人，大谷翔平與八村壘曾多次見面。八村壘效力巫師隊時，大谷曾到現場看他打球。

兩人在不同領域，頗有惺惺相惜的情誼。八村壘說：「我為身為一名日本運動員感到驕傲。我來自日本，在日本出生長大，到了美國加入NBA這個世界上最頂尖的聯盟之一。」

八村壘說：「雖然是不同運動，我效力的是世界上最具規模的球隊之一湖人隊；他也一樣，棒球世界的頂尖聯盟，世界上最具規模的球隊之一道奇隊。身為日本人，我為他感到驕傲，為他開心，他的表現實際上鼓勵著我。」

他表示：「大谷翔平跟我有一樣的想法，我們總是努力成為最好的那一個。我希望在洛杉磯打球的時間可以長一點，成為這支球隊的一分子，我們可以互相激勵，做到最好。」