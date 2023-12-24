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MLB／天使明年首場熱身賽就碰大谷 天使球場百轟M1

記者藍宗標／即時報導
加入道奇隊的大谷翔平。美聯社
加入道奇隊的大谷翔平。美聯社

天使隊擁有大谷翔平6年，明年失去這位高人氣球星，展開春訓後首場熱身賽剛好對決道奇隊，大谷首次以敵人身分亮相，勢必造成轟動，更別說例行賽開打後，9月4、5日在天使球場進行的洛杉磯「高速公路大戰」。

大谷明年不再向熟悉的天使春訓基地報到，改披道奇球衣後，2月23、24日熱身賽和教士隊交手，25日就要和老東家碰面，也是天使首場熱身賽，他將坐在客場休息區對戰昔日隊友。

道奇是大聯盟人氣最高的球隊，今年81場主場比賽湧進383萬7079人次，單場平均47371人，兩個數字都排名第1。

天使本季264萬575人名列12，單場平均32599人，算是人氣中段班，明年少了大谷會造成多大影響值得觀察。

天使明年熱身賽就和道奇交手5場，包括3月25到27日回到洛杉磯3連戰，準備迎接29日對金鶯隊開幕戰，例行賽期間兩次「高速公路大戰」，6月22、23日作客道奇球場，9月4、5日擔任主隊，大谷無疑都是最大焦點。

他過去6年在天使累積171支全壘打，在天使球場就有99支，明年在這座充滿回憶的球場出賽，只有9月4、5日兩場，也是轉隊首季唯二在此締造單一球場百轟的機會。

大谷在歷年「高速公路大戰」對決道奇30場，合計80次打數21支安打，打擊率2成63，其中包括5轟、兩支三壘打、5支二壘打，尤其在道奇球場28打數10安打（1支全壘打）、打擊率3成57更出色。

天使 道奇 洛杉磯

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