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羽球年終賽／再演逆轉勝 戴資穎扳倒馬琳勇奪第4冠

記者曾思儒／即時報導
戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬琳，獲得冠軍。(新華社)
戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬琳，獲得冠軍。(新華社)

台灣「一姊」戴資穎昨天BWF年終賽4強賽演出史詩級逆轉勝，決勝局在10：19落後下扳倒南韓「世界球后」安洗瑩，生涯第7度闖年終賽決賽，今天最終戰碰西班牙前球后馬琳（Carolina Marín）再度展現抗壓性，先失首局下後連趕2局，以12：21、21：14、21：18迎接生涯第4座年終大賽金盃及20萬美金冠軍獎金。

影片來源：YouTube BWF TV

30歲的馬琳是歐洲羽壇最具指標的女將，是2016年里約奧運金牌得主，且3度打下世錦賽金盃，雖遇2019年右膝十字韌帶撕裂大傷，傷癒回歸仍有威脅性，目前世界排名已回升到世界第5。

兩位前後任球后過去對決22次，勝負剛好各半；今年兩人4度交手都是8強碰頭，馬琳以3勝1敗略居上風，今天首局仍由馬琳取得優勢，技術暫停時取得11：6領先，恢復比賽後差距再擴大，以21：12先下一城。

第二局馬琳再取得4：1領先，小戴沈住氣連拿3分追平，接續拉鋸戰況也打得有耐心，逼迫馬琳連續失誤，9：11下先連拿6分取得領先，15：13再打出5：0強攻，並在第2個局點把握住，以21：14扳平戰局。

戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬...
戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬琳，獲得冠軍。(新華社)

決勝局前段比分仍拉鋸，小戴4：3領先下雖被馬琳連拿4分逆轉，但靠馬琳連2顆失誤止血，8：9時更勾出漂亮的對角擦網小球追平比數，自己都振臂吶喊提振士氣；12：12時小戴再靠馬琳失誤和致勝球連拿6分拉開差距，領先雖一度被縮小到19：16，小戴先靠高質量小球搶下第20分，前2個「冠軍點」雖出現掛網失誤，但第3次機會馬琳直接殺球出界，讓小戴成為1小時又13分鐘大戰勝家，賽後開心將球拍拋上觀眾席。

2018年開始的BWF年終賽，前身是超級巡迴賽總決賽，小戴2014年首奪金盃，16年二度捧冠，2020年再度登頂，今天迎接第4座金盃，冠軍數傲視群雌。

戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬...
戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬琳，獲得冠軍。(新華社)
戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬...
戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬琳，獲得冠軍。(新華社)
戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬...
戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬琳，獲得冠軍。(新華社)

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