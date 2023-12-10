亞錦賽擊敗台灣奪冠 日本教頭讚徐若熙潛力非常好

亞洲棒球錦標賽冠軍戰台灣隊先發投手徐若熙。(記者余承翰／攝影)

亞洲棒球錦標賽日本 隊10日以1比0擊敗台灣隊，相隔1屆再度拿下亞錦賽冠軍，不過日本隊總教練川口朋保表示，台灣的投手很厲害，尤其是徐若熙是潛力非常好的投手。

日本隊10日在亞錦賽冠軍戰完封台灣隊，推出3名投手，先發投手加藤三範主投6局，被敲出5支安打，沒有出現四壞球保送，送出4次三振；接著渕上佳輝後援投2局僅被敲1支安打，最後王牌投手嘉陽宗一郎再度登板，投1局沒有失分，終場日本就以1比0獲勝。

不過今天台灣隊王牌投手徐若熙也繳出5局8次三振、僅1分非責失好投；接著林詔恩後援投3局，僅被敲1支安打，沒有失分。川口朋保賽後表示，「台灣的投手很厲害，有把特色發揮出來，我們日本的先發投手也有將潛力發揮出來，能夠先得分對我們有非常大的幫助。」

對於徐若熙的印象，川口朋保則指出，徐若熙能夠將直球控制在低角度，速度也很快，是潛力非常好的投手。

台灣隊打線全場被日本投手壓制，川口朋保提到，台灣隊長拿莫．伊漾前幾場都打第9棒，今天改打第1棒，「感覺他對日本投手的Timing掌握得很好，第1局就被他敲二壘安打，當下想說如果能夠守下來的話，後面應該就沒問題。」

個人獎項部分，最有價值球員為日本隊向山基生，明星隊分別為先發投手嘉陽宗一郎（日本）、後援投手趙丙炫（韓國）、捕手馬奈格（Mark Steven Manaig）（菲律賓）、一壘手拿莫．伊漾（台灣）、二壘手矢野幸耶（日本）、三壘手劉基鴻（台灣）、游擊手林承飛（台灣）、外野手陳孝允（台灣）、博西托（Erwin Bosito）（菲律賓）、向山基生（日本）、指定打擊金凡錫（韓國）。