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MLB／洋基有望換來強打索托 資深記者爆「很快定案」

記者蘇志畬／即時報導
洋基隊有望補進教士隊強打索托。(Getty Images)
洋基隊有望補進教士隊強打索托。(Getty Images)

洋基隊有望補進教士隊強打索托（Juan Soto），今日多家美國媒體報導此事，最終可能採取5換2形式，但目前仍有待醫療紀錄確認，資深記者海曼（Jon Heyman）指出：「很快就會正式完成。」

洋基想要交易來索托傳聞已久，今天更傳出兩隊已有共識，洋基將換出捕手東岡（Kyle Higashioka）、投手金恩（Michael King）、瓦斯奎茲（Randy Vasquez）、布里托（Jhony Brito）、索普（Drew Thorpe），從教士隊換來索托以及葛利桑（Trent Grisham）兩名外野手。

兩隊並未對此回應，不過以海曼的說法，目前僅剩一些醫療紀錄及細節需要確認，但相信很快就會完成交易；大聯盟官網記者霍克（Bryan Hoch）則指出，目前是教士隊還在檢視洋基球員醫療紀錄。

剛滿25歲的索托生涯6個球季就敲出160轟，生涯打擊率2成84、OPS+157，去年雖然一度陷入低潮，但今年球季敲出35轟的生涯新高，再次入選明星賽，只不過明年球季結束後就將成為自由球員。

洋基原本外野就有賈吉（Aaron Judge）這門重砲，昨天又交易來左打的佛度戈（Alex Verdugo），有機會再加上索托助陣，明年先發外野陣容隱然成形。

洋基

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