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MLB／大谷翔平落腳處縮小範圍 道奇教頭：近日曾見面

中央社／洛杉磯5日專電
MLB日籍球星大谷翔平。（美聯社）
MLB日籍球星大谷翔平。（美聯社）

美國職棒季後重磅話題，日籍球星大谷翔平下一季落腳何隊？媒體報導，目前5隊在最後競爭名單，其中道奇總教練羅伯茲透露近日在主場與大谷見面。

大聯盟官網、ESPN、今日美國報（USA Today）等多家媒體報導，洛杉磯道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天在冬季會議的場合說，「幾天前在道奇球場與大谷翔平見面」。

羅伯茲的這番說法，成為多家媒體報導的大消息，因為這是今年球季結束之後，大谷翔平11月2日起成為自由球員以來，第一位明確交代大谷翔平與球隊接觸情形的知情人士。

29歲的大谷翔平今年拿下美國聯盟最有價值球員（MVP），球季後結束與洛杉磯天使6年合作關係，下一季落腳哪一支球隊，據傳大谷將會在本周決定。

大谷球風獨特，被封為「獨角獸」，行事作風也與眾不同，以往大牌球員轉隊前，常是小道消息滿天飛。但大谷還沒做決定之前，媒體能掌握的消息有限。

美媒日前報導，大谷與經紀公司刻意低調，對球隊下封口令，若球團高層洩漏細節給媒體，可能因此失去談約權。

羅伯茲今天承認與大谷見面，並說「我喜歡誠實一點，是的，我們跟翔平見面談過，我覺得進行得很順利。但畢竟他有他自己的想法，會做出對他最好的決定，在他最舒適的地方打球」。

美國媒體報導，大谷翔平最快在本周決定，包括道奇在內，洛杉磯天使、舊金山巨人、多倫多藍鳥、芝加哥小熊等5隊目前仍然保有競爭力，大谷可能從這幾隊做出選擇。

美國職棒30支球隊老闆、高層與教練最近幾天聚集田納西州首府納希維爾（Nashville）參與年度冬季會議。這場會議提供球團之間交流，也是球員交易、自由球員簽約的時機。

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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