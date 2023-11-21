大谷翔平紀錄片登上Disney+ 上檔首日巧合奪年度MVP

大谷翔平踏入美國大聯盟，持續締造許多紀錄。圖／迪士尼提供

29歲日本 傳奇球星大谷翔平 首部紀錄片「大谷翔平：超越夢想」日前於Disney + 強檔上線，與全球觀眾一同見證兩度榮登美國職棒大聯盟年度最有價值球員（MVP）、首位大聯盟的亞裔全壘打王、以及當今美國職棒最閃耀的球壇巨星之一 — 大谷翔平不斷締造紀錄背後的故事。

媒體《The Athletic》記者傑森史塔克表示，對美國聯盟而言，大谷翔平無疑是當今最接近NBA籃球之神「麥可喬登」輝煌地位的選手，「他們之所以偉大，就是因為他們一直在締造奇蹟」。

紀錄片「大谷翔平：超越夢想」則帶領觀眾一窺這位大男孩的私下面貌，透過前教練栗山英樹、棒球頂尖球員佩卓馬丁尼茲、松井秀喜以及達比修有的訪談，見證大谷翔平如何從一名偏鄉小鎮的愛棒球男孩，躍升成為名聞全球的「二刀流」選手，記錄他歷經無數訓練、挫折，慢慢朝自己的夢想邁進的旅程。

達比修有在紀錄片中如此評價大谷翔平：「大谷並不害怕持續自我挑戰，這是我做不到的事。」

佩卓馬丁尼茲也說：「真的是不敢相信，他是先規畫好一般人難以實現的夢想，然後再克服困難逐一去完成」。

「大谷翔平：超越夢想」回到大谷翔平從小所住的日本岩手縣水澤市開始拍攝，回顧他從小開始做筆記，立志成為「世界第一」的選手，還在18歲那年發下「人生不會創造夢想，是夢想成就人生，我會把一生奉獻給棒球」的豪語。

但他的聰明機智、積極且不屈不撓的決心才是他成功的關鍵，大谷翔平在締造極佳戰績時加入日本北海道火腿鬥士隊，期間面臨受傷的挫折，卻決定不顧一切挑戰「二刀流」，不僅要當投手，也要當打者，由於兩者的訓練技巧相差甚大，大多數教練都會要求球員專心在投球或打擊就好，但在教練栗山英樹的指導下，他最終得以完成夢想，栗山英樹也說：「在他（大谷翔平）退休前，我們完全無法了解他真正的成就」。

不僅如此，「大谷翔平：超越夢想」更找來大谷翔平崇拜的諸多偶像，包括佩卓馬丁尼茲、松井秀喜以及卡斯坦查爾斯沙巴西亞，共同講述他們心中的「大谷翔平」，在他們眼中，大谷翔平一直保有著溫暖、謙遜，時時刻刻要求自己進步，從立下夢想到希望成為「二刀流」球員。

大谷翔平私底下卻是靦腆害羞的大男孩，但提到夢想時，眼神卻又始終閃閃發亮，也一路跟拍到大谷翔平率領日本隊拿下世界經典錦標賽冠軍的輝煌成就。