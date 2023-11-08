百勝金鶯團隊薪資僅6700萬 年度最佳總管來自這所名校

美國職棒金鶯隊前年還是單季110敗的球隊，今年球季卻以101勝67敗締造美聯最佳戰績，總經理艾力亞斯（Mike Elias）的操盤功力獲得肯定，成為新出爐的大聯盟最佳總管獎得主。

美國職棒金鶯隊前年還是單季110敗的球隊，今年球季卻以101勝67敗締造美聯最佳戰績，總經理艾力亞斯（Mike Elias）的操盤功力獲得肯定，成為新出爐的大聯盟最佳總管獎得主。

金鶯隊隊史自1980年之後，再次締造百勝球季，更瘋狂的是，他們本季團隊薪資僅6700萬美元，在大聯盟30支隊伍排名倒數第2，僅高於運動家隊，艾力亞斯在有限資源下打造出強盛球隊。

40歲的艾力亞斯在2006年自耶魯大學 畢業，當時先成為紅雀隊球探，之後在2011年轉戰太空人 隊擔任業餘球探部總管，同時也是當時總經理魯諾（Jeff Luhnow）的特助，之後逐步升遷，直到2018年獲得金鶯隊邀請擔任總管一職。

金鶯隊在艾力亞斯主導時期，選進拉契曼（Adley Rutschman）、韓德森（Gunnar Henderson）兩位超級新秀，更透過交易補進投手布拉迪希（Kyle Bradish）、卡諾（Yennier Cano），以及招攬威爾斯（Tyler Wells）、培瑞茲（Cionel Perez）的加入。

大聯盟自2018年起開始選出年度最佳總管，艾力亞斯成為史上第6人，今年排名第二的是勇士 隊總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos），至於幫助前年110敗的響尾蛇隊打進世界大賽的總管哈森（Mike Hazen）則排第三。