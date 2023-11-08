與林書緯首度連線 林書豪：2人在場上會很有威脅

東超聯賽新北國王對韓國SK騎士隊之戰，國王隊林書豪（右）首次與弟弟林書緯聯手出賽，獲勝後兩人面露笑容。記者侯永全／攝影

台灣職籃P. LEAGUE+新北國王今天在東亞超級聯賽首戰，以90比72大勝來訪的韓國首爾SK騎士，首度與弟弟林書緯在場上合體，林書豪 認為，2人搭配會很有威脅性，因為對手不能只關注其中1人。

新北國王今晚在主場新莊體育館展開在東亞超級聯賽首戰，靠著洋將曼尼高（Kenny Manigault）攻下22分，以及林家兄弟林書豪、林書緯聯手，幫助球隊以18分差勝出，這也是台灣球隊在東超歷史性首場勝利。

林書豪過去曾期待與弟弟林書緯並肩作戰，新賽季如願一同披上國王隊 戰袍作戰，今天在東超首戰，更是林家兄弟首度合體出賽，林書緯單場斬獲21分，其中19分集中在下半場，而林書豪則是拿下12分、8籃板、9助攻。林書緯賽後也相當開心，並直接喊出，今年目標將瞄準PLG、東超2座冠軍。

林書緯接受媒體訪問時表示，「我知道在場上，不只是我，我哥也很會打擋拆，不管誰有球，我們都會有很好的機會，不只給我自己，隊友也很好的機會，是很難守的。」

林書豪也認同弟弟的說法，他說：「這就是為什麼我們一起配，會很有威脅，因為不能只關注1名球員。」

另外，韓國第一控球後衛金善亨目前效力於首爾SK騎士，過去就曾對外表達視林書豪為偶像，但林書豪對不熟識金善亨一事，近期卻被媒體渲染，也讓2人今天在場上的互動備受矚目。

金善亨透露，林書豪今天有道歉，且澄清並非刻意說不認識。林書豪賽後也特別解釋，「我要讓他知道，我不是不尊重他」。

儘管金善亨今天僅得4分，但林書豪仍認為，金善亨是名很好的球員，不能用1場比賽評價1名選手。

對於金善亨放話之後回主場要贏20分以上，林書豪表示，騎士是很有經驗的冠軍球隊，「我們去韓國，肯定會是很不一樣的比賽，希望他們不會贏我們20分，可是他們肯定會有比較好表現」。