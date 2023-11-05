我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球聚焦以哈戰爭 澤倫斯基：烏俄衝突關注度被轉移

布林肯突訪約旦河西岸 會巴勒斯坦領袖阿巴斯

桌球／台小將林昀儒首奪冠 逆轉中國好手馬龍

記者曾思儒／即時報導
台灣選手林昀儒。(新華社資料照)
台灣選手林昀儒。(新華社資料照)

世界排名12的台灣桌球名將林昀儒再扮「沈默刺客」，生涯首度闖進WTT法蘭克福冠軍賽決賽的他，爭冠最後一哩路對決中國「傳奇」名將馬龍，林昀儒在年紀相差超過一輪的世代對決演出逆轉勝，輸掉首局下連趕4局，迎接生涯最高層級的大賽冠軍。

影片來源：YouTube World Table Tennis

昨天4強賽，林昀儒拍下世界第2的中國好手王楚欽，今天決賽碰世界排名第3的馬龍，林昀儒開賽先取得4：1領先，但馬龍連趕4球逆轉，比數陷入膠著，6：7時林昀儒又連失3分，雖瓦解馬龍1個局點，仍以7：11讓出。

第二局林昀儒在被動下逼出馬龍失誤，轉守為攻後再連下2球，領先擴大到6：2，但主動進攻失誤下領先縮小到7：5。7：6時林昀儒喊出暫停，恢復比賽後順利止血，順利以11：7扳平局數。

第三局林昀儒雖泰半是落後一方，但4：7落後下仍緊咬比數，一次幸運球讓馬龍倒地救球，林昀儒把握住空檔機會將比數7：7追平，接續更逼出馬龍連續失誤，可惜9：7領先能維持，馬龍連趕3分反而先取得局點機會，所幸馬龍正手拍出界，林昀儒反手斜線得分後出現自己的局點，並在第2個機會以13：11再下一城。

第四局比數拉鋸，林昀儒先取得10：9優勢，第一個機會雖沒把握，但第2個機會馬龍出現接發球失誤，讓林昀儒以12：10拿下，取得局數「聽牌」優勢。

第五局林昀儒3：2時用神奇反手將球送回檯，反逼出馬龍失誤，4：2領先下更讓馬龍喊出暫停；恢復比賽後林昀儒再取分，最多3分領先雖被馬龍追到9：9，但林昀儒出現幸運擦邊球，率先出現「冠軍點」，並在第2個機會兌現勝利，以12：10迎接冠軍。

世界桌球職業大聯盟（World Table Tennis，簡稱WTT）是由國際乒聯2019年8月創立的聯盟，分成WTT系列賽和WTT支線賽，WTT系列賽又分成WTT世界盃決賽、WTT大滿貫、WTT冠軍賽和WTT挑戰賽共4個級別，在德國舉行的WTT法蘭克福站屬於一年8站的冠軍賽。

22歲的林昀儒去年和今年都有打下WTT挑戰賽金盃，冠軍賽層級的決賽倒是生涯第一遭；35歲的馬龍獲得的榮耀無數，包括東京奧運完成男單連霸、世錦賽、亞錦賽、亞運金牌等，是桌壇完成所有大賽冠軍「大滿貫」名將，不過也是生涯第一次打進WTT系列賽決賽。

過去林昀儒和馬龍交手12次，馬龍取得9勝3敗優勢，包括最近一次今年9月亞錦賽4強賽奪勝，不過4月WTT新鄉冠軍賽16強碰頭，林昀儒以局數3：1奪勝，今天再度扳倒強敵，迎接生涯最高層級金盃。

中國選手馬龍。( 新華社資料照)
中國選手馬龍。( 新華社資料照)

東京奧運 德國 世界盃

上一則

阪神虎時隔38年奪「日本一」 上千警力防虎迷跳河

延伸閱讀

NBA／約柯奇準大三元助金塊痛宰公牛 主帥讚：我們沒沉醉於上季奪冠

NBA／約柯奇準大三元助金塊痛宰公牛 主帥讚：我們沒沉醉於上季奪冠
NBA／金塊球迷酸湖人「誰是你爸」

NBA／金塊球迷酸湖人「誰是你爸」
NBA／金塊球迷嘲諷湖人 開幕戰贏球狂喊「誰是你爸爸」

NBA／金塊球迷嘲諷湖人 開幕戰贏球狂喊「誰是你爸爸」
NBA／領冠軍戒又奪開幕勝 金塊穆雷：沒把湖人當世仇

NBA／領冠軍戒又奪開幕勝 金塊穆雷：沒把湖人當世仇

熱門新聞

前籃網啦啦隊成員珍努弗。（取材自Instagram＠jenrufo）

NBA／啦啦隊自爆「睡遍」籃網主力 布里吉斯澄清反被調侃

2023-11-03 07:29
福克斯(右)和柯瑞成為生意場上的夥伴。(美聯社)

NBA／「想穿他的球鞋打爆他」國王後衛成柯瑞品牌首位代言人

2023-10-29 23:02
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）

冰球／美國選手遭對手意外「冰刀割喉」鮮血噴出 享年29歲

2023-10-29 21:44
格林疑似「妨礙中籃」，讓裁判透過慢動作畫面確認後，判柯瑞得分。(影片截圖)

NBA／格林差點毀了柯瑞致勝球 勇士連兩戰準絕殺對手

2023-11-03 23:36
遊騎兵以5：0擊敗響尾蛇，以客場11連勝的紀錄，奪得成軍63年來第一座世界大賽冠軍。（美聯社）

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

2023-11-01 23:05
韓人氣女團「LE SSERAFIM」左起許允真、金采源、中村一葉、宮脇咲良、洪恩採。（截圖自湖人官方Instagram）

NBA／韓人氣女團LE SSERAFIM造訪 湖人主場留下「完美之夜」

2023-11-02 08:41

超人氣

更多 >
立冬將至 龍年犯沖4生肖當心 把握時間拚轉運

立冬將至 龍年犯沖4生肖當心 把握時間拚轉運
中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎
醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯
身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡
克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」