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MLB／球員都說他是外星人 大谷翔平2度獲球員選擇大獎

記者蘇志畬／即時報導
球員工會宣布球員選擇獎，大谷翔平毫無意外獲選美聯最傑出球員。(美聯社)
球員工會宣布球員選擇獎，大谷翔平毫無意外獲選美聯最傑出球員。(美聯社)

大聯盟球員工會今天公布球員選擇獎（Players Choice Awards）得主，日籍二刀流球星大谷翔平毫無意外獲選美聯最傑出球員，國聯最傑出球員得主亞古納（Ronald Acuna Jr.）都稱讚大谷：「是個外星人。」

球員選擇獎是由大聯盟球員彼此票選而出，阿庫尼亞受訪時表示，大谷翔平展現出的能力完全是個外星人，而響尾蛇隊球星卡洛爾（Corbin Carroll）也說大谷是外星人，而韓德森（Gunnar Henderson） 、漢崔克斯（Liam Hendriks）則說大谷是「獨角獸」，在球員眼中獨一無二的存在。

這是大谷翔平自2021年後第2度獲獎，他表示：「作為球員，獲得球員選擇獎有特殊意義，不只是你的隊友認可，還包含對手，他們認同你是聯盟最傑出的球員，這真的非常特別也感到光榮。」他也感謝投票給自己的球員，「這會成為我明年更加努力的動力。」

大谷翔平今年以44轟拿下美聯全壘打王，賽季打擊率3成04，另有95分打點、20次盜壘，在投手丘上也繳出10勝5敗、防禦率3.14的成績，132局投出167次三振，無論投手、打者都對他的表現感到欽佩。

國聯最傑出球員則是由勇士隊亞古納獲選，他也奪得年度最佳球員，今年賽季繳出41轟73盜的鬼神成績，成為史上唯一單季「40轟70盜」俱樂部成員，在此之前甚至沒有球員達成過40轟50盜，另外打擊率3成37還有106分打點。

本季球員選擇獎完整名單：

年度最佳球員：亞古納（勇士）

美聯傑出球員：大谷翔平（天使）

國聯傑出球員：亞古納（勇士）

美聯傑出投手：柯爾（Gerrit Cole，洋基）

國聯傑出投手：史奈爾（Blake Snell，教士）

美聯傑出新秀：韓德森（金鶯）

國聯傑出新秀：卡洛爾（響尾蛇）

美聯東山再起球員：漢崔克斯（白襪）

國聯東山再起球員：貝林傑（Cody Bellinger，小熊）

馬文米勒年度人物獎：塞米恩（Marcus Semien，遊騎兵）

弗拉德獎：布萊德利（Phil Bradley）

大谷翔平 勇士 投票

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