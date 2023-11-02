MLB／球員都說他是外星人 大谷翔平2度獲球員選擇大獎

球員工會宣布球員選擇獎，大谷翔平毫無意外獲選美聯最傑出球員。(美聯社)

大聯盟球員工會今天公布球員選擇獎（Players Choice Awards）得主，日籍二刀流球星大谷翔平 毫無意外獲選美聯最傑出球員，國聯最傑出球員得主亞古納（Ronald Acuna Jr.）都稱讚大谷：「是個外星人。」

球員選擇獎是由大聯盟球員彼此票選而出，阿庫尼亞受訪時表示，大谷翔平展現出的能力完全是個外星人，而響尾蛇隊球星卡洛爾（Corbin Carroll）也說大谷是外星人，而韓德森（Gunnar Henderson） 、漢崔克斯（Liam Hendriks）則說大谷是「獨角獸」，在球員眼中獨一無二的存在。

這是大谷翔平自2021年後第2度獲獎，他表示：「作為球員，獲得球員選擇獎有特殊意義，不只是你的隊友認可，還包含對手，他們認同你是聯盟最傑出的球員，這真的非常特別也感到光榮。」他也感謝投票 給自己的球員，「這會成為我明年更加努力的動力。」

Another unworldly season for the @Angels unicorn 🦄 Shohei Ohtani recorded 44 home runs, 95 RBIs, and 78 extra base hits, and led the majors in slugging (.654), OPS (1.066) and bWAR (10.0). Congrats, Shohei, on being named 2023 #PlayersChoiceAwards AL Outstanding Player! pic.twitter.com/XhV2FkySO0 — MLBPA (@MLBPA) 2023年11月2日

大谷翔平今年以44轟拿下美聯全壘打王，賽季打擊率3成04，另有95分打點、20次盜壘，在投手丘上也繳出10勝5敗、防禦率3.14的成績，132局投出167次三振，無論投手、打者都對他的表現感到欽佩。

國聯最傑出球員則是由勇士 隊亞古納獲選，他也奪得年度最佳球員，今年賽季繳出41轟73盜的鬼神成績，成為史上唯一單季「40轟70盜」俱樂部成員，在此之前甚至沒有球員達成過40轟50盜，另外打擊率3成37還有106分打點。

本季球員選擇獎完整名單：

年度最佳球員：亞古納（勇士）

美聯傑出球員：大谷翔平（天使）

國聯傑出球員：亞古納（勇士）

美聯傑出投手：柯爾（Gerrit Cole，洋基）

國聯傑出投手：史奈爾（Blake Snell，教士）

美聯傑出新秀：韓德森（金鶯）

國聯傑出新秀：卡洛爾（響尾蛇）

美聯東山再起球員：漢崔克斯（白襪）

國聯東山再起球員：貝林傑（Cody Bellinger，小熊）

馬文米勒年度人物獎：塞米恩（Marcus Semien，遊騎兵）

弗拉德獎：布萊德利（Phil Bradley）