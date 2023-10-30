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西班牙足協前主席強吻女球員嘴 遭FIFA停權3年

中央社日內瓦30日綜合外電報導
西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯（前右）因強吻事件遭FIFA停權3年。（美聯社）
西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯（前右）因強吻事件遭FIFA停權3年。（美聯社）

國際足球總會（FIFA）今天宣布，西班牙足球協會（RFEF）前主席盧比亞雷斯在西班牙贏得女足世界盃冠軍的頒獎典禮上，強吻球星艾爾莫索的嘴，因此遭停權3年。

法新社報導，西班牙國家隊在澳洲雪梨舉行的女足世界盃奪冠後，盧比亞雷斯（Luis Rubiales）在頒獎典禮上未經艾爾莫索（Jenni Hermoso）同意親吻她，隨後FIFA將他暫時停職90天。

FIFA表示，盧比亞雷斯將被禁止參加足球相關活動3年。

艾爾莫索表示，這起事件讓她感覺「很脆弱，像是攻擊的受害者」。她在社群媒體上發聲明表示，這是「一種衝動、大男子主義的行為，不合時宜，也沒有得到我的同意」。

盧比亞雷斯一再堅稱那個吻是在雙方自願的情況下發生，他已於9月辭去西班牙足協主席一職。

總部位於蘇黎世的FIFA在聲明中表示：「FIFA紀律委員會已禁止西班牙足協前主席盧比亞雷斯參加國內和國際足球相關活動3年。 」

FIFA表示，盧比亞雷斯已於今天收到有關這一決定的通知，並有10天時間要求做出所謂「有動機的決定」（motivated decision），如果提出要求，將會公布在FIFA的法律網站上。

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