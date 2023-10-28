杭州亞帕運落幕 3年後日本名古屋接棒

10月28日晚，杭州第4屆亞洲殘疾人運動會閉幕式在杭州奧體中心體育場舉行。圖為各國運動員入場。 中新社

杭州亞帕運閉幕式今晚在杭州奧體中心體育場登場，以中國傳統樂器簫的演奏聲揭開序幕，隨著聖火熄滅宣告本屆賽事落幕，3年後的亞帕運將由日本 愛知縣、名古屋市接力舉辦。

杭州亞帕運閉幕式以「乘夢飛，再相約」為主題，且閉幕式再次出現杭州市花「桂花」所匯集成的「金桂花冠」，與開幕式頭尾呼應。

閉幕式3個節目的演員以身障人士為主體，表演除了呈現10月江南風光，還加入西方管弦樂與中國傳統樂器笛與簫的演奏。

台灣代表團共7名隊職員出席閉幕繞場，由在男單、男雙斬獲2面銅牌的羽球 選手方振宇掌旗，率領黃楚茵（網球）、吳中宏（射箭）、楊鈞凱（射箭）以及3名團本部成員出席，其中方振宇繼東京帕運閉幕式後再度出任掌旗官。

2026年亞帕運由日本愛知縣、名古屋市共同主辦，今晚愛知縣知事大村秀章、名古屋市副市長中田英雄接下會旗，象徵今年亞帕運終於走到了尾聲，下屆主辦城市透過影片向選手們介紹當地知名景色，而當地民眾則不停地揮手歡迎，展現熱情的一面。

進入典禮最高潮的聖火熄滅階段，由盲人講解員為視障者介紹亞帕運聖火熄滅方式，隨後一艘方舟搭載3名兒童緩緩向聖火前行，吉祥物「飛飛」幻化為良渚玉鳥模樣在空中徘徊，並吹熄火焰，為今年賽會畫下句點。