NBA／盼格林、波爾能見面 柯瑞：是成年人能解決的問題

柯瑞(左)衷心希望未來格林(右)和波爾(中)能再度見面化解疙瘩。(路透)

勇士 隊在上賽季前波爾（Jordan Poole）挨了格林（Draymond Green）一拳後，似乎就注定了會是一個休息室氣氛不佳的賽季，勇士在休賽季也將波爾送走，暫時替兩人的尷尬處境畫上句點，不過勇士一哥柯瑞 （Stephen Curry）近期則坦言，自己其實很希望波爾和格林兩人能見面聊一聊。

波爾新賽季將披上巫師隊球衣，來到新環境後被看好能獲得大量球權，繳出明星級數據，雖然和勇士的關係以不愉快的方式收尾，但波爾曾表示自己休賽季仍與柯瑞、湯普森（Klay Thompson）等人有私下聯繫。

波爾說：「我可以傳訊息給他們、打電話給他們，當然是他們的粉絲，我們付出了許多努力，一起體驗最高水準的比賽，這是不會失去的東西，現在就像是小弟弟去不同學校，做自己要做的事情。」

柯瑞則認為波爾來到巫師對他的職業生涯或許是個轉機，也是他證明自己的機會，「他有一個很棒的機會能展開翅膀，並且認識自己的領導力，和他的球隊從頭開始建立文化，進到球隊內為團隊前進的方向定下基調。」

至於「浪花兄弟」是否會伸出援手修補波爾和隊友格林的關係？柯瑞回應道：「這種希望總是存在，這是兩個成年人能解決的問題，他們知道我們的立場，也知道我如何看待兩人，所以我會促進一些事情嗎？可能不會，但我絕對希望他們能以某種形式見面，因為生命短暫。」