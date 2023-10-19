鮮肉泳將無懼路人目光 「寧澤濤接班人」狂秀鯊魚子彈肌

中國游泳選手張翼祥替Calvin Klein拍攝新季度形象廣告。圖／摘自facebook

有著「寧澤濤接班人」封號的中國鮮肉游泳選手張翼祥，又被懂得話題操作的時尚 品牌Calvin Klein脱到只剩內褲，還讓他在大街上狂秀鯊魚子彈肌，展露長年大量運動後的精實身材，讓網友看了也說「拜託，請原地出道！」

迎接冬季到來，時尚品牌Calvin Klein先是推出全球品牌代言人柾國Jung Kook、泰星Bright等人詮釋的季節新款服飾帥照後，針對不同市場依舊挖掘出新鮮人選拍攝形象廣告，藉以滿足消費者多變的心。此次Calvin Klein就搭上因亞運掀起的運動熱潮，找來今年不過22歲的中國游泳好手張翼祥演繹新季度的保暖服飾和內著。於是就看到了張翼祥身穿品牌卡其外套，搭配丹寧襯衫式夾克矗立在街頭，並敞開胸前的釦子，秀出他精實的胸、腹肌。不僅如此，棚拍時Calvin Klein更是不客氣，直接讓張翼祥上半身真空，露出品牌標誌的內褲頭之外，最有看頭的仍是大量運動後鍛鍊出的鯊魚子彈肌，這使得網友見了也說「拜託，請原地出道！」

而同樣是秋冬系列，Levi’s®則依舊秉持永續理念，並為吸引棉花農能夠轉為有機方式耕種，於是收購了仍殘存化學物質的棉花（也就是過度棉）經過處理後再被製作成紗線，運用於WellThread®極致環境友善系列中。這季女裝靈感擷取自90年代Baggy Dad復古寬管老爹丹寧褲，於是透過方正版型剪裁出Bellos Trucker丹寧夾克外套，以及保有濃郁靛藍色澤的Rosewood Shirt短袖寬版丹寧襯衫和丹寧短裙。男款單品包含具備百搭特性的551Z直筒丹寧褲、帶有舒適法蘭絨質地襯裡的Relaxed Trucker寬版丹寧夾克外套，和以寬鬆打造的Arrowood Shirt經典丹寧襯衫，彰顯衣著風格歷久彌新品味。