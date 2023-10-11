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NBA／首位非北美出生裁判 南韓黃仁泰來美逐夢

聯合新聞網／即時報導
南韓籍裁判黃仁泰。（美聯社）
南韓籍裁判黃仁泰。（美聯社）

聯盟10日正式宣布，原發展聯盟南韓籍裁判黃仁泰（Intae Hwang）和女裁判米契爾（Sha'Rae Mitchell）新賽季將加入NBA執法團隊，黃仁泰成為首位非北美出生的NBA裁判。

黃仁泰出生於南韓，擁有15年FIBA裁判經驗，參與過2016里約奧運和2019世界盃。他2020年離開南韓，搬到美國紐澤西追逐成為NBA裁判的夢想。

黃仁泰接受18個月訓練課程，結束後前往發展聯盟執法已兩年，去年擔任NBA預備裁判吹過七場例行賽，今年則成為正式裁判。

據官網報導，裁判生涯前四年仍需兼任發展聯盟裁判，以獲取更多經驗。聯盟聲明指出，「非常歡迎黃仁泰和米契爾加入正式團隊，他們在專業領域表現優異，贏得例行賽吹罰機會。」

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