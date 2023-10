NBA／首位非北美出生裁判 南韓黃仁泰來美逐夢

聯盟10日正式宣布,原發展聯盟南韓 籍裁判黃仁泰(Intae Hwang)和女裁判米契爾(Sha'Rae Mitchell)新賽季將加入NBA 執法團隊,黃仁泰成為首位非北美出生的NBA裁判。

黃仁泰出生於南韓,擁有15年FIBA裁判經驗,參與過2016里約奧運和2019世界盃 。他2020年離開南韓,搬到美國紐澤西追逐成為NBA裁判的夢想。

黃仁泰接受18個月訓練課程,結束後前往發展聯盟執法已兩年,去年擔任NBA預備裁判吹過七場例行賽,今年則成為正式裁判。

據官網報導,裁判生涯前四年仍需兼任發展聯盟裁判,以獲取更多經驗。聯盟聲明指出,「非常歡迎黃仁泰和米契爾加入正式團隊,他們在專業領域表現優異,贏得例行賽吹罰機會。」

The NBA has announced that Intae Hwang, who moved his young family 7,000 miles from South Korea to New Jersey to pursue his officiating career, has been named a full-time staff referee for the 2023-24 season. https://t.co/Er8SG4pzCy