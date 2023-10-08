杭州亞運閉幕式畫下句點 交棒下屆主辦城市名古屋

10月8日晚，杭州第19屆亞運會閉幕式在杭州奧體中心體育場舉行。圖為第20屆亞運會主辦城市名古屋文藝表演。 中新社

杭州亞運 閉幕式今晚登場，台灣代表隊由今天奪下金牌的空手道女將谷筱霜擔任掌旗官入場。最後隨著聖火熄滅，代表這屆亞運告一段落，交棒給下一屆的2026年名古屋亞運。

這次亞運台灣代表隊共參加33種運動競賽，勇奪19金20銀28銅，以獎牌榜第6名作收，不但遠超出賽前設定的10金目標，更是以19金追平1998年曼谷亞運的紀錄，其中滑輪溜冰項目是金牌庫，一共勇奪7金。

杭州亞運閉幕式今晚登場，台灣代表隊由拿下第19金的谷筱霜擔任掌旗官，但其實昨晚就已經將名單送出，教育部 體育署長鄭世忠表示：「昨晚不敢跟選手說，怕影響心情，但對她有絕對信心，賽後就當面邀請筱霜擔任掌旗官。」

閉幕式台灣代表隊共有48人參加，分別為射箭項目5人、棒球項目28人、霹靂舞7人、空手道7人、象棋1人，以昨天摘下銀牌的棒球隊為主體，在進場時，鄭宗哲、吳念庭、王彥程及吳昇峰等人開直播興奮分享。

閉幕式進行75分鐘，主題為「最憶是杭州」，開幕式出現的「數位火炬手」於閉幕式再度登場，與所有人共同見證火炬塔的火焰慢慢熄滅，並漸漸離開場館「大蓮花」奧體中心。

2026年名古屋亞運將接棒，作為下一屆主辦城市，閉幕式上名古屋代表接下第1屆亞運的火炬、會旗以及亞洲奧林匹克理事會會旗，並且升起日本 國旗，隨著日本國歌響起，代表亞運任務將正式交給名古屋。