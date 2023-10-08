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杭州亞運／閉幕式直播 團隊延續「中國式浪漫」

杭州亞運／閉幕式直播 團隊延續「中國式浪漫」

香港中通社10月6日電
10月8日晚，杭州第19屆亞運會閉幕式在杭州奧體中心體育場舉行。圖為閉幕式現場。 中新社
10月8日晚，杭州第19屆亞運會閉幕式在杭州奧體中心體育場舉行。圖為閉幕式現場。 中新社

杭州第19屆亞運會閉幕式於10月8日晚在杭州奧體中心體育場（大蓮花）舉行。據報道，杭州亞運會閉幕式會以「最憶是杭州」為主題，意在傳達從期盼到相會再到告別的歡慶和惜別之情，延續「中國式浪漫」。

綜合媒體10月6日消息，杭州亞運會閉幕式將主打一個簡約，75分鐘內通過4個短片、2個節目和1個嘉年華，表達歡慶之意和惜別之情。

杭州亞運會閉幕式總導演沙曉嵐表示：「歡慶的是比賽期間運動員取得佳績，也是賽場內外人們歡樂相聚，留下了許多精彩瞬間和感動瞬間；惜別的是大家在這段時間結下的深厚情誼，是為了以後更好地相見。」

「情」 ，將作為此次閉幕式的關鍵詞貫穿始終。它是熱情、激情、濃情、深情、燃情。與開幕式不同，閉幕式的儀式與演出將交替進行，並通過《亞運聚歡潮》、《亞運精彩瞬間》、《亞運感動瞬間》、《最憶是杭州》四個短片，和《璀璨共此時》、《荷桂共生輝》兩個節目，以及尾聲《心心共相融》進行串聯。

「每一個環節，大家都能感受到情感的釋放。」沙曉嵐說，此次閉幕式將打造一個體育嘉年華，讓運動員、演員等在大花園裡盡情互動，釋放激情與活力；閉幕式會把亞運志願者作為主角之一，用一條「記憶之河」致敬他們的辛勤付出；四個短片會選取亞運期間和體育相關、以及超越體育本身的故事，每個人都將是主角，傳遞大愛無疆的精神。

杭州亞運

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