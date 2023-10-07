杭州亞運／南韓完封中華隊奪金 投手丘「插旗」遭制止

南韓奪金狂喜，有選手拿國旗試圖在投手丘上插旗。（路透）

杭州亞運 棒球金牌戰，中華隊以0：2不敵南韓 隊，劉致榮後援4局演出精采壓制，輸球賽後，劉致榮先是堅稱：「沒有滴眼淚，我有忍住。」一開始受訪還是忍不住，一度將臉埋到衣服裡哭泣，「就很多情緒，因為很久沒有打中華隊，然後大家對我們期待很大。」

此外，南韓奪金狂喜，有選手拿國旗試圖在投手丘上插旗，不過多次嘗試都失敗，想換位置再插時，被大會工作人員上前制止。

劉致榮此役在第6局、0：2落後之際登板，後援4局僅被敲1安打、無失分，送出6次三振。

劉致榮表示，「上去唯一目標就是把我的能量給我的隊友們，把分數一直守著2：0，讓隊友們有反攻機會。」

此役兩度對決姜白虎，他說：「相隔六年再和他對決，有點回到高中感覺，我們也都不一樣了，那兩個打席我沒有一顆不是全力丟的，想要把他三振後走下去，第一打席被他打安打，第二打席很可惜，決勝球沒投出來，很享受和他對決的時候。」

他說知道彼此壓力都很大，「不管在哪裡遇到，希望我們都能享受我們喜歡的棒球，全力以赴地去打自己的棒球。」