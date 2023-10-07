我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院多數黨領袖舒默訪中 控中企助長美國芬太尼危機

哈瑪斯攻擊以色列增至40死 以軍空襲加薩釀161死

杭州亞運／台柯福軒滑輪溜冰接力賽奪金 盧秀燕贈花

中央社台中7日電
出身台中的滑輪溜冰好手柯福軒（右2）在杭州亞運滑輪溜冰3000公尺接力賽與隊友合力奪金，台中市長盧秀燕（前左3）7日親自前往柯福軒家中頒贈紅榜及花束祝賀。（台中市政府提供）
出身台中的滑輪溜冰好手柯福軒（右2）在杭州亞運滑輪溜冰3000公尺接力賽與隊友合力奪金，台中市長盧秀燕（前左3）7日親自前往柯福軒家中頒贈紅榜及花束祝賀。（台中市政府提供）

台中子弟兵柯福軒在杭州亞運滑輪溜冰3000公尺接力賽與隊友奪金，台中市長盧秀燕今天到柯福軒家中頒贈紅榜及花束祝賀，柯福軒也回贈在杭州買的亞運紀念杯。

盧秀燕表示，在亞運滑輪溜冰接力賽上，原本台灣隊落後，但秉持奮戰到底的精神，最後以0.01秒之差反敗為勝，拿到金牌。她日前宣布市府加碼頒贈激勵金，以金牌為例，由原來的新台幣15萬元提升至100萬元，團體項目也是每人100萬元，希望鼓勵選手為台中爭光。

對於自己受傷時選擇繼續參賽，柯福軒指出，當時醫生告訴他有2條路可選，若當下把骨折指接回去，便無法參賽，若只是進行保守治療，還可以順利完賽，最後他選擇完賽。

雖然賽前狀況不佳，因為疼痛睡眠品質也不好，比賽時手也非常痛，柯福軒說，但他在場上毫無保留，帶著大家的力量完成這項艱難的任務。現場柯福軒的家人、教練看到柯福軒堅毅的神情，也不禁紅了眼眶。

教練林詠翔提及，柯福軒賽前受傷時，他是希望柯福軒能先接指看看，但柯福軒認為自己練那麼久了，哭著拜託他一定要上場，賽前還不敢喊痛，擔心教練醫生不同意上場，因此最後還是讓柯福軒出賽，柯福軒的精神讓人紅了眼眶，希望未來一定要好好保護自己。

盧秀燕好奇柯福軒拿到100萬元獎金後有什麼計畫，柯福軒說，若可以他想買房子。盧秀燕立即推薦柯福軒參加10月即將舉辦的台中購物節，有機會抽中大獎房子。

台中市運動局長李昱叡說明，截至目前台灣在亞運共奪下18面金牌，台中之光即參與5面，包括男子柔道60公斤個人楊勇緯、3X3男子籃球團體林信寬、滑輪競速溜冰男子3000公尺接力賽團體柯福軒、輕艇個人張筑涵，以及橋藝團體吳資麟。

杭州亞運

上一則

杭州亞運／中華隊棒球「銀恨」 南韓隊完成4連霸

延伸閱讀

杭州亞運／花滑奪金 19歲小將完成與亡父約定「當亞洲最強 」

杭州亞運／花滑奪金 19歲小將完成與亡父約定「當亞洲最強 」
杭州亞運／主辦燒錢…中國砸2248億人民幣 總收入僅53億

杭州亞運／主辦燒錢…中國砸2248億人民幣 總收入僅53億
美豬稽查系統斷鏈 藍委質疑9000噸流向不明

美豬稽查系統斷鏈 藍委質疑9000噸流向不明
杭州亞運／台第18金出爐 女子花式滑輪洪筱晴、張緻如金包銅

杭州亞運／台第18金出爐 女子花式滑輪洪筱晴、張緻如金包銅

熱門新聞

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

2023-10-01 20:19
中國選手吳艷妮。(新華社)

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

2023-10-01 17:09
北韓選手李盛金以抓舉92公斤、挺舉124公斤，總成績216公斤的成績獲得金牌。（新華社）

杭州亞運／舉重女力士連奪4金有秘密？北韓全說了

2023-10-03 00:28
圖為北韓選手李盛金在挺舉比賽中成功舉起124公斤。 (中新社)

杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄

2023-09-30 19:16
中國組合孫穎莎/王曼昱1比3不敵日本組合張本美和/木原美悠，止步1/4決賽，教練馬琳神情嚴肅。中新社

中國桌壇黑暗一日 亞運雙打連輸台灣日本印度

2023-09-30 13:46
杭州第19屆亞運會跳水項目女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋以438.20的總得分奪冠。（香港中通社）

亞運跳水／全紅嬋展示完美「水花消失術」 中國再奪2金

2023-10-03 11:59

超人氣

更多 >
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
這5大汽車品牌保養修理最便宜 第一名是「它」

這5大汽車品牌保養修理最便宜 第一名是「它」
45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠

45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠