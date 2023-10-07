杭州亞運／台柯福軒滑輪溜冰接力賽奪金 盧秀燕贈花

出身台中的滑輪溜冰好手柯福軒（右2）在杭州亞運滑輪溜冰3000公尺接力賽與隊友合力奪金，台中市長盧秀燕（前左3）7日親自前往柯福軒家中頒贈紅榜及花束祝賀。（台中市政府提供）

台中子弟兵柯福軒在杭州亞運 滑輪溜冰3000公尺接力賽與隊友奪金，台中市長盧秀燕今天到柯福軒家中頒贈紅榜及花束祝賀，柯福軒也回贈在杭州買的亞運紀念杯。

盧秀燕表示，在亞運滑輪溜冰接力賽上，原本台灣隊落後，但秉持奮戰到底的精神，最後以0.01秒之差反敗為勝，拿到金牌。她日前宣布市府加碼頒贈激勵金，以金牌為例，由原來的新台幣15萬元提升至100萬元，團體項目也是每人100萬元，希望鼓勵選手為台中爭光。

對於自己受傷時選擇繼續參賽，柯福軒指出，當時醫生告訴他有2條路可選，若當下把骨折指接回去，便無法參賽，若只是進行保守治療，還可以順利完賽，最後他選擇完賽。

雖然賽前狀況不佳，因為疼痛睡眠品質也不好，比賽時手也非常痛，柯福軒說，但他在場上毫無保留，帶著大家的力量完成這項艱難的任務。現場柯福軒的家人、教練看到柯福軒堅毅的神情，也不禁紅了眼眶。

教練林詠翔提及，柯福軒賽前受傷時，他是希望柯福軒能先接指看看，但柯福軒認為自己練那麼久了，哭著拜託他一定要上場，賽前還不敢喊痛，擔心教練醫生不同意上場，因此最後還是讓柯福軒出賽，柯福軒的精神讓人紅了眼眶，希望未來一定要好好保護自己。

盧秀燕好奇柯福軒拿到100萬元獎金後有什麼計畫，柯福軒說，若可以他想買房子。盧秀燕立即推薦柯福軒參加10月即將舉辦的台中購物節，有機會抽中大獎房子。

台中市運動局長李昱叡說明，截至目前台灣在亞運共奪下18面金牌，台中之光即參與5面，包括男子柔道60公斤個人楊勇緯、3X3男子籃球團體林信寬、滑輪競速溜冰男子3000公尺接力賽團體柯福軒、輕艇個人張筑涵，以及橋藝團體吳資麟。